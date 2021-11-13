https://tr.sputniknews.com/20211113/buyukcekmeceden-sonra-16-ilceye-daha-tsunami-uyari-levhasi-yerlestirilecek-1050769003.html

Büyükçekmece'den sonra 16 ilçeye daha tsunami uyarı levhası yerleştirilecek

Büyükçekmece'den sonra 16 ilçeye daha tsunami uyarı levhası yerleştirilecek

Olası İstanbul Depremi'ne karşı hazırlıklar sürdürülürken, Büyükçekmece'den sonra 16 ilçede tsunamiye karşı uyarı levhaları yerleştirileceği, kıyı şeridinde... 13.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-13T16:51+0300

2021-11-13T16:51+0300

2021-11-13T17:00+0300

türkiye

istanbul

tsunami

deprem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1048754774_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_29e1429261798c8ac0a8bddc10f1fcb3.jpg

Dünyada 120'den fazla ülkede örgütlü Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) İstanbul Şubesi tarafından Düzce Depremi'nin 22'nci yıldönümü nedeniyle 'Afete Hazır mıyız?' konulu online panel düzenlendi. Düzce'de 12 Kasım 1999 tarihinde meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki 710 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 679 kişinin yaralandığı depremin yıldönümünde İstanbul Genel Sekreteri İlknur Doruker'in yönettiği panele katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Müdürü Kemal Duran, 1999'daki Gölcük ve ardından Düzce depremlerinin Türkiye için bir milat olduğunu anlattı. 'Olası İstanbul depreminde 194 bin bina hasar görecek'Duran, İstanbul'da 1.2 milyon binanın 367 binin 2000 yılından sonra yapıldığını olası İstanbul Depremi'nde 194 bin binanın belli şekilde hasar göreceğine ilişkin değerlendirmeler bulunduğunu belirterek, "Aradan geçen süreye rağmen henüz afetlere hazır değiliz. Doğadaki olayları çok iyi gözlemleyip anlayamadığımız için bilim ve teknikten uzak kentler oluşturduk, deprem, sel, tsunami, heyelan gibi tehlikelerin göbeğine kentlerimizi koyduk" dedi. 'Tsunami güneydeki Silivri'den başlayıp Pendik'e kadar 17 ilçede görülebilecek'BM tarafından belirlenen sürdürebilir dayanıklılığı oluşturmak için 10 temel prensibi yerine getirmeye çalıştıklarını anlatan Duran, 1999 depremlerinden sonra yapılan birçok çalışmaya ek olarak neler yapılabileceklerini gözden geçirerek hareket ettiklerini, bilim insanlarının destekleri ile çalıştaylar düzenlediklerini söyledi: "İnsanlar kötü günleri çabuk unutur. Bu nedenle eğitim ve farkındalık sürekli olmalı. İstanbul'da olası depremde tsunami görüleceği belirtiliyor. Boyu 6 metreleri bulacak dalgaların neden olduğu tsunami güneydeki Silivri'den başlayıp Pendik'e kadar 17 ilçede görülebilecek. 17 ilçe için risk durumunu ayrı paylaştık. İlçe planlarında eylem planları da var. Ancak bizim önceliğimiz tsunamiden çok deprem gerçeği. 39 ilçe için ilçe heyelan farkındalık kitapçıkları hazırladık. Heyelan duyarlılık haritasını bir iki yıl içerisinde tamamlayacağız. Olası depremde İçme suyu ihtiyacının ambalajlı sularla karşılanmasının yol durumu göz önüne alındığında çok gerçekçi olmayacağını göz önüne alarak yerel kaynakların değerlendirilmesi çalışması başlattık. 25 milyon ton enkazdan bahsediyorsak, ilçe belediyeleri de dahil etmemiz gerekir."Duran, bir süre önce Büyükçekmece'deki sahil kesimine yerleştirdikleri tsunami uyarı levhalarının benzerlerini sahil şeridindeki diğer 16 ilçede sürdüreceklerini söyledi. Duran, Kandilli Rasathanesi ile görüştüklerini erken uyarı sisteminde raylı ulaşım ve doğalgaz sistemlerinin otomatik durdurulması, sahil kesimindekilerin hoparlör, internet, radyo gibi yollarla uyarılması çalışması yapıldığını anlattı. İstanbul'un birçok ilçesinde hızlı tarama sistemini uygulamaya koyduklarını anlatan Duran, bu çalışmada konut sahiplerini uyararak duyarlılığı arttırmayı hedeflediklerini ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20211105/istanbulda-tsunami-zirvesi-6-metreyi-bulan-dalgalar-olabilir-1050517535.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, tsunami, deprem