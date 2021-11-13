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https://tr.sputniknews.com/20211113/cumhurbaskani-erdoganbasak-cengizin-anne-ve-babasiyla-telefonda-goruserek-aileye-bassagligi-diledi-1050765788.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüşerek aileye başsağlığı ve sabır diledi. 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T14:07+0300
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul’da yolda yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz’in Ankara’da yaşayan ailesine ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aileyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
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recep tayyip erdoğan, başak cengiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye telefonu

14:07 13.11.2021 (güncellendi: 14:23 13.11.2021)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını dönme lüksü yoktur - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüşerek aileye başsağlığı ve sabır diledi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul’da yolda yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz’in Ankara’da yaşayan ailesine ziyarette bulundu.
Ziyaret esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aileyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
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