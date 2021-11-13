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https://tr.sputniknews.com/20211113/cumhurbaskani-erdoganbasak-cengizin-anne-ve-babasiyla-telefonda-goruserek-aileye-bassagligi-diledi-1050765788.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüşerek aileye başsağlığı ve sabır diledi. 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T14:07+0300
2021-11-13T14:07+0300
2021-11-13T14:23+0300
recep tayyip erdoğan
başak cengiz
türkiye
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul’da yolda yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz’in Ankara’da yaşayan ailesine ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aileyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
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recep tayyip erdoğan, başak cengiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye telefonu 14:07 13.11.2021 (güncellendi: 14:23 13.11.2021)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüşerek aileye başsağlığı ve sabır diledi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul’da yolda yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz’in Ankara’da yaşayan ailesine ziyarette bulundu.
Ziyaret esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aileyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti.