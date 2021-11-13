https://tr.sputniknews.com/20211113/erdogan-bu-kopru-buyuk-ve-guclu-turkiye-hedefimize-bir-kez-daha-yaklastigimizin-ispatidir-1050766527.html

Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' mesajı: Muhalefetin ihaleye girecek ülkeleri tehdit etmesi cehalet

Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' mesajı: Muhalefetin ihaleye girecek ülkeleri tehdit etmesi cehalet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul ile ilgili yabancı ülkelere seslenen muhalefete cevap vererek, "Bu söylemler bunların devlet yönetiminde ne... 13.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-13T14:56+0300

2021-11-13T14:56+0300

2021-11-13T15:28+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye

çanakkale

kanal istanbul

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde konuştu.Erdoğan konuşmasında, yatırım tutarı 2.5 milyar euro olan ve Yap- İşlet- Devret modeliyle inşa edilen köprü ile Türkiye'nin yeni bir sıçramayı gerçekleştirmiş olacağını ifade etti.''Kanal İstanbul ile deniz yolu alanında devrim niteliğinde bir adımı daha hayata geçireceğiz'' diyen Erdoğan, ana muhalefetin ihaleye girecek ülkeleri tehdit etmesinin cehalet olduğunu söyledi.Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde: *Çanakkale Deniz Zaferimizin 106. yıl dönümünde köprümüzü ve otoyolu hizmete açacağız. Yatırım tutarı 2.5 milyar avro olan bu projeyi Yap-İşlet-Devret ile hayata geçiriyoruz. *Ülkemizin en çok nüfusunu barındıran en büyük ticaret hacmine sahip sanayi bölgelerine kuşan Marmara Otoyol ringi kritik projelerimiz arasında yer almaktadır. Bu köprü ile bu projenin en zor ve prestijli bölümlerinden birini daha tamamlamış oluyoruz.*Çanakkale trafiği 6 dakikaya inecektir. Otoyol projemizin önemli ayağını başarıyla tamamlamak üzereyiz.* Artık 3 kıtadaki tüm kara, deniz, demir, hava yollarının ülkemizden ve elbette boğazlarımızdan geçmeye başladığı bir döneme giriyoruz.'Yap İşlet Devret modeliyle inşa edilen bu köprü ile Türkiye yeni bir sıçramayı gerçekleştirmiş oluyor'* Bu köprü, büyük ve güçlü Türkiye hedefimize bir kez daha yaklaştığımızın ispatıdır. Yap İşlet Devret modeliyle inşa edilen bu köprü ile Türkiye yeni bir sıçramayı gerçekleştirmiş oluyor.* Ülkemizin bu otoyoldan ve köprüden geçerek seri bir şekilde menzillerine yol alacak araçların işletme ve vakit gelirlerinden elde edecekleri büyük kazancı söylemeye gerek duymuyorum. Böyle bir projeyi lojistik krizlerinin yaşandığı bir önemde hayata geçirmemiz önemlidir. Otoyollarımız, bölünmüş yollarımız köprülerimiz ve tünellerimizle kara yollarımızın standartlarını yükselttik. İstanbul havalimanı başta olmak üzere 56 havalimanımız ile havalimanlarımızı yaygınlaştırdık geliştirdik. İnşallah Kanal İstanbul ile deniz yolu alanında devam niteliğinde bir atılımı hayata geçireceğiz.'İktidar yüzü görmeye fırsatları olmayacak'* İki de bir ana muhalefetin, özellikle dünyaya seslenerek 'Sakın ha Kanal İstanbul’a girmeyin, Kanal İstanbul’a girenler kesinlikle paralarını alamazlar' demesi… Sevgili milletim devletlerde süreklilik esastır. Zaten bunların iktidar yüzü görmeye fırsatları olmayacak. Milletim buna izin vermez.* Bu ülkede dikili ağacı olmayan muhalefetin 2023'te iktidarı almak gibi bir imkanları da olmayacak. Dünyayı bu şekilde tehdit etmek, devletin sürekliliğini bir kenara koyarak 'Sakın ha buna girmeyin, paranızı alamazsınız' gibi bir yaklaşıma girmeleri, devlet yönetiminde ne kadar cahil olduklarının ve ne kadar büyük bir ihanet içinde olduklarının en güzel ifadesidir. *Sağlık alanındaki yatırımlarımızın karşılığını nasıl salgın dönemde aldıysak inşallah ulaşımdaki yatırımlarımızın karşılığını da artan yatırımla, üretimle, ihracatla göreceğiz. Birileri Türkiye söz konu olduğunu da çifte standartta sınır tanımıyor olsa da biz tüm bu engelleri aşacak güce ve kararlılığa sahibiz. Belki biraz fazla enerji sarf edeceğiz belki biraz canımız sıkılacak ama emin olun hedeflerimize ulaşacağız.

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recep tayyip erdoğan, çanakkale, kanal istanbul