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https://tr.sputniknews.com/20211113/kargoyla-gelen-uyusturucuya-narkotik-el-koydu-1050773926.html
Kargoyla gelen uyuşturucuya narkotik el koydu
Kargoyla gelen uyuşturucuya narkotik el koydu
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kargoyla uyuşturucu madde geleceği yönünde ihbar alan ekipler harekete geçti. Kargo firmasına düzenlenen operasyonda paket... 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T20:56+0300
2021-11-13T20:56+0300
2021-11-13T20:56+0300
türkiye
aydın
narkotik
esrar
uyuşturucu
kargo
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Edinilen bilgiye göre, kargo aracılığıyla yurt dışından paket içerisinde uyuşturucu geleceği yönünde ihbar alan Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ekipleri harekete geçti.Hassas burun Honaz eşliğinde düzenlenen operasyonda, 2 ayrı zarf içerisinde 92 gram esrar maddesi ele geçirildi.Uyuşturucuya el koyan ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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aydın, narkotik, esrar, uyuşturucu, kargo
Kargoyla gelen uyuşturucuya narkotik el koydu
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kargoyla uyuşturucu madde geleceği yönünde ihbar alan ekipler harekete geçti. Kargo firmasına düzenlenen operasyonda paket içerisinde esrar maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, kargo aracılığıyla yurt dışından paket içerisinde uyuşturucu geleceği yönünde ihbar alan
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ekipleri harekete geçti.
Hassas burun Honaz eşliğinde düzenlenen operasyonda, 2 ayrı zarf içerisinde 92 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucuya el koyan ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.