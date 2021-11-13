https://tr.sputniknews.com/20211113/telefonu-calinan-genc-hirsizin-arkadaslari-tarafindan-once-dovuldu-ardindan-kacirildi-1050762765.html

Telefonu çalınan genç, hırsızın arkadaşları tarafından önce dövüldü ardından kaçırıldı

Telefonu çalınan genç, hırsızın arkadaşları tarafından önce dövüldü ardından kaçırıldı

Beyoğlu’nda cep telefonunu çalan hırsızı polise şikayet eden genç, şikayetinden vazgeçmesi için hırsızın arkadaşları tarafından önce darp edildi ardından da... 13.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-13T11:35+0300

2021-11-13T11:35+0300

2021-11-13T11:35+0300

türkiye

beyoğlu

darp

hırsızlık

telefon

kaçırma

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Beyoğlu Kulaksız’da meydana gelen olayda Mahmut Y.‘nin cep telefonu iddiaya göre, kendisinin de tanıdığı İmam A. tarafından çalındı. Telefonunun çalındığını anlayan Mahmut Y., emniyete giderek İmam A. hakkında şikayette bulundu. Şikayetten 2 gün sonra Mahmut Y. semtteki bir sokak üzerinde arkadaşlarıyla yürüdüğü esnada İmam A.’nın arkadaşları ticari taksi ile yanlarından geçti.Şikayetten vazgeçirmek için darp edip taksiyle kaçırdılarMahmut Y.’yi gören İmam A.’nın arkadaşları araçtan inerek önce şikayetinden vazgeçmesi için genci ikna etmeye çalıştı. Gencin şikayetten vazgeçmeyeceğini söylemesi üzerine şahıslar, Mahmut Y.’yi önce darp etti ardından zorla taksiye bindirerek kaçırdı. Araç içerisinde de darp edilen Mahmut Y.’nin kaçırılması üzerine arkadaşları polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gencin kaçırıldığı sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.Beyoğlu polisi kaçıranları yakalayıp genci kurtardıYapılan çalışmalar sonucunda polis ekipleri, olaya karışan şahısların Uğur U., Eyüp H., Hüseyin A. ve Murat T. olduğunu tespit etti. Kent genelinde arama yapan polis ekipleri, şahısların kaçırdıkları Mahmut Y. ile birlikte Taksim Sadri Alışık Sokak içerisinde olduğunu tespit etti. Mahmut Y.’nin tedirgin olduğunu gören ekipler, şahısların kimliklerini kontrol ederek gözaltına aldı. Emniyette şikayetin den vazgeçmesi için kaçırıldığını söyleyen Mahmut Y., kendisini kaçıranlardan da şikayetçi oldu. Devam eden çalışmalarda ise Mahmut Y.’nin telefonunu çalan İmam A. da yakalandı.Genci kaçıran 5 şüpheliden 2’si tutuklandıEmniyete götürülen 5 şüpheli, ifadeleri alınarak sorgulandı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İmam A. ve Murat T. “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak” suçundan tutuklanarak Metris Cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

türkiye

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beyoğlu, darp, hırsızlık, telefon, kaçırma