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Türkiye'de 22 bin 583 kişinin Kovid testi pozitif çıktı, 215 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 22 bin 583 kişinin Kovid testi pozitif çıktı, 215 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 583 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi. 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T19:28+0300
2021-11-13T19:54+0300
koronavirüs
koronavirüs
türkiye
aşı
can kaybı
fahrettin koca
vaka
kovid-19
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 347 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 583 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 254 oldu.18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79.90, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89.92 olarak kayıtlara geçti.Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 118 milyon 302 bin 677 doza yükseldi.18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İkinci doz aşı oranı yüzde 65'ten düşük dokuz ilimiz kaldı: Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı. Sadece karar verilmesi aşı hizmeti almak için yeterlidir. Ekiplerimizle her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Yeter ki aşılanma oranımızı yükseltelim" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211113/illere-gore-haftalik-vaka-haritasi-aciklandi--1050771232.html
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koronavirüs, türkiye, aşı, can kaybı, fahrettin koca, vaka, kovid-19

Türkiye'de 22 bin 583 kişinin Kovid testi pozitif çıktı, 215 kişi hayatını kaybetti

19:28 13.11.2021 (güncellendi: 19:54 13.11.2021)
© AFP 2021 / Ozan Köseİstanbul, Eminönü, koronavirüs
İstanbul, Eminönü, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
© AFP 2021 / Ozan Köse
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Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 583 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 347 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 583 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 254 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79.90, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89.92 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 118 milyon 302 bin 677 doza yükseldi.
Türkiye vaka, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
KORONAVİRÜS
İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
18:08
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İkinci doz aşı oranı yüzde 65'ten düşük dokuz ilimiz kaldı: Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı. Sadece karar verilmesi aşı hizmeti almak için yeterlidir. Ekiplerimizle her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Yeter ki aşılanma oranımızı yükseltelim" ifadelerini kullandı.
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