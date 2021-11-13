https://tr.sputniknews.com/20211113/turkiyede-22-bin-583-kisinin-kovid-testi-pozitif-cikti-215-kisi-hayatini-kaybetti-1050772520.html

Türkiye'de 22 bin 583 kişinin Kovid testi pozitif çıktı, 215 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 22 bin 583 kişinin Kovid testi pozitif çıktı, 215 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 583 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi. 13.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-13T19:28+0300

2021-11-13T19:28+0300

2021-11-13T19:54+0300

koronavirüs

koronavirüs

türkiye

aşı

can kaybı

fahrettin koca

vaka

kovid-19

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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 347 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 583 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 254 oldu.18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79.90, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89.92 olarak kayıtlara geçti.Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 118 milyon 302 bin 677 doza yükseldi.18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İkinci doz aşı oranı yüzde 65'ten düşük dokuz ilimiz kaldı: Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı. Sadece karar verilmesi aşı hizmeti almak için yeterlidir. Ekiplerimizle her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Yeter ki aşılanma oranımızı yükseltelim" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211113/illere-gore-haftalik-vaka-haritasi-aciklandi--1050771232.html

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koronavirüs, türkiye, aşı, can kaybı, fahrettin koca, vaka, kovid-19