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Uzaya giden ABD'li iş insanı Vries, uçak kazasında hayatını kaybetti
Uzaya giden ABD'li iş insanı Vries, uçak kazasında hayatını kaybetti
Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin'in New Shepard mekiğiyle geçtiğimiz ay uzaya çıkan ABD'li iş adamı Glen de Vries, içinde bulunduğu küçük uçağın New... 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T12:14+0300
2021-11-13T12:14+0300
yaşam
jeff bezos
blue origin
glen de vries
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ABD'de 12 Ekim'de ünlü milyarder Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin'in mekiğiyle uzaya çıkan iş insanı Glen de Vries, uzay yolcuğundan 1 ay sonra hayatını kaybetti. New Jersey eyalet polisinden yapılan açıklamaya göre 49 yaşındaki Vries ile 54 yaşındaki uçuş okulu sahibi ve uçuş eğitmeni Thomas Fischer'i taşıyan tek motorlu Cessna 172 tipi uçak, ormanlık bir alanda düştü. Uçağın kimin kontrolünde olduğu bilinmezken, Caldwell'deki Essex County Havalimanı'ndan kalktığı belirtildi. Federal Havacılık İdaresinin (FAA) yerel saatle 15.00 civarında kayıp olduğu belirtilen uçağı aramak için kamu güvenliği kurumlarını uyardığı, acil durum ekiplerinin uçağın enkazını Hampton Kasabasında saat 16.00 sıralarında bulduğu aktarıldı.'Ani ölümünü duyunca yıkıldık'Blue Origin şirketinden yapılan açıklamada, "Glen de Vries'in ani ölümünü duyunca yıkıldık. Tüm Blue Origin ekibine ve ekip arkadaşlarına çok fazla enerji getirmişti. Havacılığa olan tutkusu, hayır işlerine ve mesleğine olan bağlılığı ile uzun süre saygı ve hayranlıkla anılacaktır" denildi.Geçtiğimiz ay 'Kaptan Kirk' ile uzaya seyahat etmiştiKlinik araştırmalara hizmet olarak yazılım geliştiren ve pazarlayan ABD merkezli teknoloji şirketi Medidata Solutions'ın kurucu ortağı olan Vries, uzay taşımacılığı şirketi Blue Origin'in New Shepard mekiğiyle, 12 Ekim'de uzaya çıkmıştı. Uzay mekiğinde Star Trek dizisindeki 'Kaptan Kirk' karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu William Shatner ve Planet Labs kurucu ortağı Chris Boshuizen de yer almıştı. Glen de Vries, Blue Origin şirketiyle uzaya giden ilk üç sivil yolcudan biri olarak tarihe geçmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211013/star-trekte-kaptan-kirku-canlandiran-aktor-william-shatnerin-gercek-uzay-yolculugu-basladi-1049791335.html
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jeff bezos, blue origin, glen de vries

Uzaya giden ABD'li iş insanı Vries, uçak kazasında hayatını kaybetti

12:14 13.11.2021
© AFP 2021 / PATRICK T. FALLONGlen de Vries
Glen de Vries - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
© AFP 2021 / PATRICK T. FALLON
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Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin'in New Shepard mekiğiyle geçtiğimiz ay uzaya çıkan ABD'li iş adamı Glen de Vries, içinde bulunduğu küçük uçağın New Jersey eyaletinde düşmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti.
ABD'de 12 Ekim'de ünlü milyarder Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin'in mekiğiyle uzaya çıkan iş insanı Glen de Vries, uzay yolcuğundan 1 ay sonra hayatını kaybetti.
New Jersey eyalet polisinden yapılan açıklamaya göre 49 yaşındaki Vries ile 54 yaşındaki uçuş okulu sahibi ve uçuş eğitmeni Thomas Fischer'i taşıyan tek motorlu Cessna 172 tipi uçak, ormanlık bir alanda düştü. Uçağın kimin kontrolünde olduğu bilinmezken, Caldwell'deki Essex County Havalimanı'ndan kalktığı belirtildi. Federal Havacılık İdaresinin (FAA) yerel saatle 15.00 civarında kayıp olduğu belirtilen uçağı aramak için kamu güvenliği kurumlarını uyardığı, acil durum ekiplerinin uçağın enkazını Hampton Kasabasında saat 16.00 sıralarında bulduğu aktarıldı.

'Ani ölümünü duyunca yıkıldık'

Blue Origin şirketinden yapılan açıklamada, "Glen de Vries'in ani ölümünü duyunca yıkıldık. Tüm Blue Origin ekibine ve ekip arkadaşlarına çok fazla enerji getirmişti. Havacılığa olan tutkusu, hayır işlerine ve mesleğine olan bağlılığı ile uzun süre saygı ve hayranlıkla anılacaktır" denildi.

Geçtiğimiz ay 'Kaptan Kirk' ile uzaya seyahat etmişti

Klinik araştırmalara hizmet olarak yazılım geliştiren ve pazarlayan ABD merkezli teknoloji şirketi Medidata Solutions'ın kurucu ortağı olan Vries, uzay taşımacılığı şirketi Blue Origin'in New Shepard mekiğiyle, 12 Ekim'de uzaya çıkmıştı. Uzay mekiğinde Star Trek dizisindeki 'Kaptan Kirk' karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu William Shatner ve Planet Labs kurucu ortağı Chris Boshuizen de yer almıştı. Glen de Vries, Blue Origin şirketiyle uzaya giden ilk üç sivil yolcudan biri olarak tarihe geçmişti.
Star Trek’te Kaptan Kirk’ü canlandıran aktör William Shatner'ın gerçek uzay yolculuğu başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
YAŞAM
Star Trek’te Kaptan Kirk’ü canlandıran aktör William Shatner, uzaya giden en yaşlı kişi oldu
13 Ekim, 18:09
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