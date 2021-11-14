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Kılıçdaroğlu, Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu: Nasıl insanlık bu hale geldi?
Kılıçdaroğlu, Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu: Nasıl insanlık bu hale geldi?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in ailesine başsağlığı ziyaretinde... 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T17:21+0300
2021-11-14T18:28+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
taziye
başak cengiz
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.'Nasıl insanlık bu hale geldi?'Baba Avni Cengiz ve anne Beyhan Cengiz'e başsağlığı dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, "İnsan olan bunu yapmaz. Olacak şey değil. Nasıl insanlık bu hale geldi?" dedi.'Bu davayı herkes takip eder, bu davanın partisi yok'CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, davanın bütün duruşmalarının takip edilmesi gerektiğini belirterek, kadın kuruluşlarının da bunun takipçisi olacağını kaydetti. Bunun sıradan, akıl alacak bir olay olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bu davayı herkes takip eder. Bu davanın partisi yok. Bütün Türkiye sizin yanınızda. Böyle bir acıyı hiç kimse yaşamadı" dedi.Başak Cengiz'in annesi: Yapılacak bir şey varsa, en azından onun isteği, kendi adı üzerinde bir şey olsunKızının hiçbir canlıya kıyamadığını anlatan anne Beyhan Cengiz ise "Bugün eve dönecekti. Kedisinin ismi Sütlü. 'Anne ona ödül alayım beni affetsin, küsmüştür bana bıraktım gitti diye.' dedi. Onun gönlünü almaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.Öldürülen kadınların haberlerini izlerken kızıyla yaşadığı diyaloğu anlatan anne Beyhan Cengiz, şöyle konuştu:'Başak'ın adını en güzel yerlerde yaşatmanızı rica ediyorum'Kızını öldüren Can Göktuğ B'nin, "daha kolay olduğu için bir kadını öldürmeyi tercih ettiği" şeklindeki ifadelerine tepki gösteren Beyhan Cengiz, "Benim kızım çok akıllıydı. Bu vatana çok faydalı olacaktı. İmkanınız yetiyorsa Başak'ın adını en güzel yerlerde yaşatmanızı rica ediyorum. Benim yavrum kiminizin kızı, gelini, torunu, kardeşi olsun. Böyle savunun rica ediyorum" diye konuştu.,Başak Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak da "Nişanlım melek gibi bir insandı. Hayatımızda emniyet yüzü görmemiş insanlarız" ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu, taziye sonrası vatandaşlarla sohbet ettiCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, taziye ziyaretinin ardından cenaze evinin önünde kendisini bekleyen vatandaşları dinledi."Lütfü Türkkan şehit ailesine küfür ederken neden tepkinizi koymadınız?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Tepkimizi koymadığımızı kim söyledi? Biz tepkimizi koyarız. Hiç kimse şehitlere, gazilere, şehit ve gazi yakınlarına en ufak bir şey söyleyemez. Tepki konmuştur. Aynı tepki başkaları tarafından yapıldığında da sizin aynı sorgulamayı yapmanız lazım" cevabını verdi.15 Temmuz gazisi olduğunu belirten bir kişinin, "Bu vatanın evlatlarıyız. O gece iktidarda siz de olsaydınız, biz o meydana çıplak ellerimizle iner, bu vatanı kurtarmak, milli irademize sahip çıkmak için canımızı yine koyardık. Biz partili değiliz. Şehit yakınları, gazilerini özellikle 15 Temmuz gazilerini partiler üstü göremeyen zihniyete de kızıyoruz" ifadelerini kullanması üzerine Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz şehitlerine, gazilerine sahip çıktıklarını söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20211114/yavastan-hakaret-iceren-basak-cengiz-paylasimina-suc-duyurusu-1050785320.html
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kemal kılıçdaroğlu, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, taziye, başak cengiz

Kılıçdaroğlu, Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu: Nasıl insanlık bu hale geldi?

17:21 14.11.2021 (güncellendi: 18:28 14.11.2021)
© AAKılıçdaroğlu’ndan Başak Cengiz’in ailesine taziye ziyareti
Kılıçdaroğlu’ndan Başak Cengiz’in ailesine taziye ziyareti - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
© AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

'Nasıl insanlık bu hale geldi?'

Baba Avni Cengiz ve anne Beyhan Cengiz'e başsağlığı dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, "İnsan olan bunu yapmaz. Olacak şey değil. Nasıl insanlık bu hale geldi?" dedi.

'Bu davayı herkes takip eder, bu davanın partisi yok'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, davanın bütün duruşmalarının takip edilmesi gerektiğini belirterek, kadın kuruluşlarının da bunun takipçisi olacağını kaydetti. Bunun sıradan, akıl alacak bir olay olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bu davayı herkes takip eder. Bu davanın partisi yok. Bütün Türkiye sizin yanınızda. Böyle bir acıyı hiç kimse yaşamadı" dedi.

Başak Cengiz'in annesi: Yapılacak bir şey varsa, en azından onun isteği, kendi adı üzerinde bir şey olsun

Kızının hiçbir canlıya kıyamadığını anlatan anne Beyhan Cengiz ise "Bugün eve dönecekti. Kedisinin ismi Sütlü. 'Anne ona ödül alayım beni affetsin, küsmüştür bana bıraktım gitti diye.' dedi. Onun gönlünü almaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Öldürülen kadınların haberlerini izlerken kızıyla yaşadığı diyaloğu anlatan anne Beyhan Cengiz, şöyle konuştu:
"Katledilen bayanları seyrediyorduk kızımla anne kız, ikimiz de ağladık. Birden 'Anne, ağlamamız onlara hiçbir fayda etmedi. Ben bir işe gireyim, yüksek bir maaş alayım gör bak neler yapacağım' dedi. Kendi ismi onların içinde, beni kahreden bu. Eğer yapılacak bir şey varsa, en azından onun isteği, kendi adı üzerinde bir şey olsun. 'Benim gibi düşünen bayanları da yanıma alacağım anne' derdi. 'Yüksek bir maaş alayım, dernek gibi bir şey yapacağım' derdi. Çok kaliteli bir insandı. Sadece hayırlı bir evlat olsun diye yetiştirmedim ben yavrumu, devletine milletine faydalı olsun diye yetiştirdim. Ben acımı bir kenara koydum, o yanacak ölene kadar benim içimde."

'Başak'ın adını en güzel yerlerde yaşatmanızı rica ediyorum'

Kızını öldüren Can Göktuğ B'nin, "daha kolay olduğu için bir kadını öldürmeyi tercih ettiği" şeklindeki ifadelerine tepki gösteren Beyhan Cengiz, "Benim kızım çok akıllıydı. Bu vatana çok faydalı olacaktı. İmkanınız yetiyorsa Başak'ın adını en güzel yerlerde yaşatmanızı rica ediyorum. Benim yavrum kiminizin kızı, gelini, torunu, kardeşi olsun. Böyle savunun rica ediyorum" diye konuştu.,
Başak Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak da "Nişanlım melek gibi bir insandı. Hayatımızda emniyet yüzü görmemiş insanlarız" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, taziye sonrası vatandaşlarla sohbet etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, taziye ziyaretinin ardından cenaze evinin önünde kendisini bekleyen vatandaşları dinledi.
"Lütfü Türkkan şehit ailesine küfür ederken neden tepkinizi koymadınız?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Tepkimizi koymadığımızı kim söyledi? Biz tepkimizi koyarız. Hiç kimse şehitlere, gazilere, şehit ve gazi yakınlarına en ufak bir şey söyleyemez. Tepki konmuştur. Aynı tepki başkaları tarafından yapıldığında da sizin aynı sorgulamayı yapmanız lazım" cevabını verdi.
15 Temmuz gazisi olduğunu belirten bir kişinin, "Bu vatanın evlatlarıyız. O gece iktidarda siz de olsaydınız, biz o meydana çıplak ellerimizle iner, bu vatanı kurtarmak, milli irademize sahip çıkmak için canımızı yine koyardık. Biz partili değiliz. Şehit yakınları, gazilerini özellikle 15 Temmuz gazilerini partiler üstü göremeyen zihniyete de kızıyoruz" ifadelerini kullanması üzerine Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz şehitlerine, gazilerine sahip çıktıklarını söyledi.
İstanbul'da sokakta yürürken Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz ve nişanlısı Mahir Mızrak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
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