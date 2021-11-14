https://tr.sputniknews.com/20211114/yavastan-hakaret-iceren-basak-cengiz-paylasimina-suc-duyurusu-1050785320.html

Yavaş'tan hakaret içeren Başak Cengiz paylaşımına suç duyurusu

Yavaş'tan hakaret içeren Başak Cengiz paylaşımına suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Başak Cengiz ile ilgili sosyal medya paylaşımına hakaret içerikli paylaşımı ile karşılık... 14.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-14T14:41+0300

2021-11-14T14:41+0300

2021-11-14T14:46+0300

kemal kılıçdaroğlu

mansur yavaş

suç duyurusu

başak cengiz

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'le ilgili paylaşımına hakaret içerikli yanıt veren kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Twitter hesabından açıklama yapan Yavaş, "Bir hukukçu ve bu toplumun bir ferdi olarak, erkek şiddetinden kaybettiğimiz Başak kızımızın ardından hakaret eden zat hakkında şahsım ve milletim adına suç duyurusunda bulundum. Bu köhne ve aşağılık zihniyetin bir an bile cesaretlenmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu da Cengiz’in Ankara Yenimahalle’de yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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kemal kılıçdaroğlu, mansur yavaş, suç duyurusu, başak cengiz