Yavaş'tan hakaret içeren Başak Cengiz paylaşımına suç duyurusu
14:41 14.11.2021 (güncellendi: 14:46 14.11.2021)
© DHAİstanbul'da sokakta yürürken Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz ve nişanlısı Mahir Mızrak
© DHA
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Başak Cengiz ile ilgili sosyal medya paylaşımına hakaret içerikli paylaşımı ile karşılık veren Twitter kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'le ilgili paylaşımına hakaret içerikli yanıt veren kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Twitter hesabından açıklama yapan Yavaş, "Bir hukukçu ve bu toplumun bir ferdi olarak, erkek şiddetinden kaybettiğimiz Başak kızımızın ardından hakaret eden zat hakkında şahsım ve milletim adına suç duyurusunda bulundum. Bu köhne ve aşağılık zihniyetin bir an bile cesaretlenmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Bir hukukçu ve bu toplumun bir ferdi olarak, erkek şiddetinden kaybettiğimiz Başak kızımızın ardından hakaret eden zat hakkında şahsım ve milletim adına suç duyurusunda bulundum.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) November 13, 2021
Bu köhne ve aşağılık zihniyetin bir an bile cesaretlenmesine izin vermeyeceğiz. pic.twitter.com/XPFwUIn8Wz
Kılıçdaroğlu da Cengiz’in Ankara Yenimahalle’de yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başak Cengiz kızımızın ailesine gerçekleştirdiği taziye ziyaretine katıldık.— Fethi Yaşar (@fethiyasar) November 14, 2021
Bu vesileyle kızımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/gezCIecHNV