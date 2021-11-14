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Hırvatistan-Rusya maçını izlemek için Split’e giden Rus taraftarların dışarıda dolaşması yasaklandı
Hırvatistan-Rusya maçını izlemek için Split’e giden Rus taraftarların dışarıda dolaşması yasaklandı
Futbol Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ederken bu akşam oynanacak Hırvatistan-Rusya maçını izlemek için Hırvatistan’ın Split kentine giden Rus... 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T18:22+0300
2021-11-14T18:50+0300
spor
rusya
hırvatistan
polis
taraftar
maç
dünya kupası
split
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Rus milli futbol takımı taraftarlar kulübü başkanı Eduard Latıpov, RBK sitesine demecinde bu akşam Hırvatistan ve Rusya milli takımlarının kozlarını paylaşacağı maçı izlemek için Hırvatistan’ın Split kentine giden Rus taraftarların dışarıda serbestçe dolaşmalarının yasaklandığını anlattı.Polislerin caddelerde yürüyen taraftarlara refakat ettiklerine, alınan kararların ise her dakika değiştiğine dikkat çeken Latıpov, “Şimdi sahil tarafında olan bir restorana götürüldük ve burada tutuluyoruz. Stadyuma götürüleceğimiz zamanı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.Bu arada Hırvatistan ve Rusya milli takımlarının karşı karşıya geldiği maç, Moskova saatiyle 17.00’de (TSİ ile aynı) başladı. Rus milli takımının Dünya Kupası maçlarına gidebilmesi için bu maçı kazanması gerekiyor.
rusya
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rusya, hırvatistan, polis, taraftar, maç, dünya kupası, split

Hırvatistan-Rusya maçını izlemek için Split’e giden Rus taraftarların dışarıda dolaşması yasaklandı

18:22 14.11.2021 (güncellendi: 18:50 14.11.2021)
© Sputnik / Алексей Даничев / Fotoğraf bankasına girRusya - Zenit - taraftar
Rusya - Zenit - taraftar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
© Sputnik / Алексей Даничев
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Futbol Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ederken bu akşam oynanacak Hırvatistan-Rusya maçını izlemek için Hırvatistan’ın Split kentine giden Rus taraftarların dışarıda serbestçe dolaşmalarının yasaklandığı öğrenildi.
Rus milli futbol takımı taraftarlar kulübü başkanı Eduard Latıpov, RBK sitesine demecinde bu akşam Hırvatistan ve Rusya milli takımlarının kozlarını paylaşacağı maçı izlemek için Hırvatistan’ın Split kentine giden Rus taraftarların dışarıda serbestçe dolaşmalarının yasaklandığını anlattı.
Polislerin caddelerde yürüyen taraftarlara refakat ettiklerine, alınan kararların ise her dakika değiştiğine dikkat çeken Latıpov, “Şimdi sahil tarafında olan bir restorana götürüldük ve burada tutuluyoruz. Stadyuma götürüleceğimiz zamanı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Bu arada Hırvatistan ve Rusya milli takımlarının karşı karşıya geldiği maç, Moskova saatiyle 17.00’de (TSİ ile aynı) başladı. Rus milli takımının Dünya Kupası maçlarına gidebilmesi için bu maçı kazanması gerekiyor.
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