https://tr.sputniknews.com/20211114/hirvatistan-rusya-macini-izlemek-icin-splite-giden-rus-taraftarlarin-disarida-dolasmasi-yasaklandi-1050790218.html

Hırvatistan-Rusya maçını izlemek için Split’e giden Rus taraftarların dışarıda dolaşması yasaklandı

Hırvatistan-Rusya maçını izlemek için Split’e giden Rus taraftarların dışarıda dolaşması yasaklandı

Futbol Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ederken bu akşam oynanacak Hırvatistan-Rusya maçını izlemek için Hırvatistan’ın Split kentine giden Rus... 14.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-14T18:22+0300

2021-11-14T18:22+0300

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spor

rusya

hırvatistan

polis

taraftar

maç

dünya kupası

split

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Rus milli futbol takımı taraftarlar kulübü başkanı Eduard Latıpov, RBK sitesine demecinde bu akşam Hırvatistan ve Rusya milli takımlarının kozlarını paylaşacağı maçı izlemek için Hırvatistan’ın Split kentine giden Rus taraftarların dışarıda serbestçe dolaşmalarının yasaklandığını anlattı.Polislerin caddelerde yürüyen taraftarlara refakat ettiklerine, alınan kararların ise her dakika değiştiğine dikkat çeken Latıpov, “Şimdi sahil tarafında olan bir restorana götürüldük ve burada tutuluyoruz. Stadyuma götürüleceğimiz zamanı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.Bu arada Hırvatistan ve Rusya milli takımlarının karşı karşıya geldiği maç, Moskova saatiyle 17.00’de (TSİ ile aynı) başladı. Rus milli takımının Dünya Kupası maçlarına gidebilmesi için bu maçı kazanması gerekiyor.

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rusya, hırvatistan, polis, taraftar, maç, dünya kupası, split