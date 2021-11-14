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Kaddafi'nin oğlu, başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı
Kaddafi'nin oğlu, başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı
Libya'nın linç edilerek öldürülen lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam, 24 Aralık başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı. 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T12:58+0300
2021-11-14T12:58+0300
2021-11-14T12:58+0300
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libya, muammer kaddafi, seyfülislam kaddafi
Kaddafi'nin oğlu, başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı
Ayrıntılar geliyor
Libya'nın linç edilerek öldürülen lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam, 24 Aralık başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı.