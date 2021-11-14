https://tr.sputniknews.com/20211114/samsunda-koronavirusle-mucadele-kapsaminda-yeni-yasak-karari-1050783475.html

Samsun'da koronavirüsle mücadele kapsamında yeni yasak kararı

Samsun'da koronavirüsle mücadele kapsamında yeni yasak kararı

Samsun Valiliği, yurt dışından bazı ülkelerden Samsun'a gelenlere iki doz aşı ya da 14 günlük karantina süresine uyma zorunluluğu getirildi. 14.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-14T13:22+0300

2021-11-14T13:22+0300

2021-11-14T13:22+0300

samsun

karantina

yurtdışı

koronavirüs

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Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Brezilya, Güney Afrika, Nepal, Sri Lanka, Bangladeş, Hindistan ve Pakistan’dan gelecek kişilere PCR test sonucunun ibrazı, en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğinin belgelenmesi ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyemeyenlerin ise ikametgâhlarında veya beyan edecekleri adreslerde karantinaya alınmalarına karar verildi. Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi adına ise uçak ve gemi mürettebatı, gemi adamı ile tır şoförleri PCR ve karantina uygulamasından muaf tutulmasına karar verildi.Açıklamanın tamamı şöyle:

samsun

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samsun, karantina, yurtdışı, koronavirüs