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https://tr.sputniknews.com/20211115/4-kulakli-dogan-yavru-kedi-midas-viral-oldu-1050803622.html
4 kulaklı doğan yavru kedi Midas viral oldu
4 kulaklı doğan yavru kedi Midas viral oldu
Türkiye'de 4 kulaklı doğan Mavi Rus cinsi kedinin Instagram hesabına büyük rağbet var. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T10:58+0300
2021-11-15T10:58+0300
2021-11-15T10:58+0300
kedi
instagram
kulak
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Henüz 3 haftada 19 bini aşkın takipçi toplayan 4 aylık Midas adlı kedinin genetik mutasyondan dolayı bir değil iki çift kulağı var. Sokak kedisi olan annesi, Midas ve 6 kardeşini bir evin bahçesinde dünyaya getirdi. Evin sahibinin arkadaşı olan Canis Döşemeci de Midas'ı sahiplendi. Gövdesinde kalbe benzeyen beyaz tüylü bir bölüm de olan Midas, evin Suzy ve Zeyno adlı iki Labrador cinsi köpeğiyle de çok iyi anlaşıyor. Duyma yetisinde herhangi bir sıkıntı yaşamayan Midas'ın vücudunda başka genetik mutasyonlar olup olmadığının tespiti için kontroller devam edecek.
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MIA „Rosiya Segodnya“
kedi, instagram, kulak
4 kulaklı doğan yavru kedi Midas viral oldu
Türkiye'de 4 kulaklı doğan Mavi Rus cinsi kedinin Instagram hesabına büyük rağbet var.
Henüz 3 haftada 19 bini aşkın takipçi toplayan 4 aylık Midas adlı kedinin genetik mutasyondan dolayı bir değil iki çift kulağı var.
Sokak kedisi olan annesi, Midas ve 6 kardeşini bir evin bahçesinde dünyaya getirdi. Evin sahibinin arkadaşı olan Canis Döşemeci de Midas'ı sahiplendi.
Gövdesinde kalbe benzeyen beyaz tüylü bir bölüm de olan Midas, evin Suzy ve Zeyno adlı iki Labrador cinsi köpeğiyle de çok iyi anlaşıyor.
Duyma yetisinde herhangi bir sıkıntı yaşamayan Midas'ın vücudunda başka genetik mutasyonlar olup olmadığının tespiti için kontroller devam edecek.