https://tr.sputniknews.com/20211115/ab-4-ulkenin-kovid-19-asi-sertifikasini-tanidi-1050814483.html

AB, 4 ülkenin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıdı

AB, 4 ülkenin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıdı

Avrupa Birliği (AB), aralarında Sırbistan ve Gürcistan'ın da yer aldığı 4 ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikalarının tanınmasına karar verdi. 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T15:01+0300

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moldova

gürcistan

sırbistan

yeni zelanda

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AB Komisyonu, Gürcistan, Moldova, Yeni Zelanda ve Sırbistan'ın uyguladığı Kovid-19 aşı sertifikalarının AB'nin sertifikasına eş değer kabul edilmesi kararı alındığını açıkladı. Açıklamada, 4 ülkenin yarın itibarıyla AB aşı sertifikası sistemine bağlanacağı belirtildi. Bu ülkelerin verdikleri aşı sertifikalarının 'AB Dijital KOVİD Sertifikası' ile aynı koşulları taşıyacağı vurgulanan açıklamada, sertifikaların AB ülkelerinde de kabul edileceği vurgulandı. Açıklamada, hâlihazırda 49 ülkenin AB aşı sertifika sitemine bağlı durumda olduğu anımsatıldı. AB'nin salgında seyahatleri kolaylaştırmak için hazırladığı aşı sertifikası uygulaması, 1 Temmuz'da yürürlüğe girmişti. Sertifikayla AB'de onaylı Kovid-19 aşıları; BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson olurken, son dozun üzerinden 2 hafta geçmiş kişilere seyahatlerde genellikle ek test veya ilave kısıtlamalar uygulanmıyor.

moldova

gürcistan

sırbistan

yeni zelanda

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ab, moldova, gürcistan, sırbistan, yeni zelanda