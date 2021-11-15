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AB, 4 ülkenin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıdı
AB, 4 ülkenin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıdı
Avrupa Birliği (AB), aralarında Sırbistan ve Gürcistan'ın da yer aldığı 4 ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikalarının tanınmasına karar verdi. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T15:01+0300
2021-11-15T15:01+0300
ab
moldova
gürcistan
sırbistan
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AB Komisyonu, Gürcistan, Moldova, Yeni Zelanda ve Sırbistan'ın uyguladığı Kovid-19 aşı sertifikalarının AB'nin sertifikasına eş değer kabul edilmesi kararı alındığını açıkladı. Açıklamada, 4 ülkenin yarın itibarıyla AB aşı sertifikası sistemine bağlanacağı belirtildi. Bu ülkelerin verdikleri aşı sertifikalarının 'AB Dijital KOVİD Sertifikası' ile aynı koşulları taşıyacağı vurgulanan açıklamada, sertifikaların AB ülkelerinde de kabul edileceği vurgulandı. Açıklamada, hâlihazırda 49 ülkenin AB aşı sertifika sitemine bağlı durumda olduğu anımsatıldı. AB'nin salgında seyahatleri kolaylaştırmak için hazırladığı aşı sertifikası uygulaması, 1 Temmuz'da yürürlüğe girmişti. Sertifikayla AB'de onaylı Kovid-19 aşıları; BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson &amp; Johnson olurken, son dozun üzerinden 2 hafta geçmiş kişilere seyahatlerde genellikle ek test veya ilave kısıtlamalar uygulanmıyor.
moldova
gürcistan
sırbistan
yeni zelanda
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ab, moldova, gürcistan, sırbistan, yeni zelanda

AB, 4 ülkenin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıdı

15:01 15.11.2021
© REUTERS / Yves HermanAvrupa Birliği - AB
Avrupa Birliği - AB - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© REUTERS / Yves Herman
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Avrupa Birliği (AB), aralarında Sırbistan ve Gürcistan'ın da yer aldığı 4 ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikalarının tanınmasına karar verdi.
AB Komisyonu, Gürcistan, Moldova, Yeni Zelanda ve Sırbistan'ın uyguladığı Kovid-19 aşı sertifikalarının AB'nin sertifikasına eş değer kabul edilmesi kararı alındığını açıkladı. Açıklamada, 4 ülkenin yarın itibarıyla AB aşı sertifikası sistemine bağlanacağı belirtildi.
Bu ülkelerin verdikleri aşı sertifikalarının 'AB Dijital KOVİD Sertifikası' ile aynı koşulları taşıyacağı vurgulanan açıklamada, sertifikaların AB ülkelerinde de kabul edileceği vurgulandı. Açıklamada, hâlihazırda 49 ülkenin AB aşı sertifika sitemine bağlı durumda olduğu anımsatıldı.
AB'nin salgında seyahatleri kolaylaştırmak için hazırladığı aşı sertifikası uygulaması, 1 Temmuz'da yürürlüğe girmişti. Sertifikayla AB'de onaylı Kovid-19 aşıları; BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson olurken, son dozun üzerinden 2 hafta geçmiş kişilere seyahatlerde genellikle ek test veya ilave kısıtlamalar uygulanmıyor.
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