https://tr.sputniknews.com/20211115/ckp-ilk-yuzyilda-mutlak-yoksullugu-kaldirdik-ikincisinde-sosyalist-devleti-ilan-edecegiz-diyor-1050872259.html

‘ÇKP ilk yüzyılda mutlak yoksulluğu kaldırdık, ikincisinde sosyalist devleti ilan edeceğiz diyor’

‘ÇKP ilk yüzyılda mutlak yoksulluğu kaldırdık, ikincisinde sosyalist devleti ilan edeceğiz diyor’

Gökhun Göçmen'e göre, Çin Komünist Partisi'nin 100. yılında onaylanan 3. karar belgesi Mao ve Deng dönemlerindeki gibi tarihi önemde: ÇKP'nin mutlak yoksulluğu... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T23:35+0300

2021-11-15T23:35+0300

2021-11-18T12:05+0300

eksen

çin

ceyda karan

şi cinping

çin komünist partisi (çkp)

radyo

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‘ÇKP ilk yüzyılda mutlak yoksulluğu kaldırdık, ikincisinde sosyalist devleti ilan edeceğiz diyor’ ‘ÇKP ilk yüzyılda mutlak yoksulluğu kaldırdık, ikincisinde sosyalist devleti ilan edeceğiz diyor’

Dünyanın yükselen gücü Çin'de Komünist Partisi, kuruluşunun 100'üncü yıldönümünde düzenlediği Merkez Komitesi genel kurul toplantısında dikkat çekici bir karar belgesine imza koydu. ÇKP tarihinde ilki 1945'te Çin devrimi öncesinde Mao Zedung döneminde, ikincisi ise 1981'de Çin'in dünyaya açılmasını sembolize eden Deng Şiaoping döneminde kabul edilen karar belgelerinin ardından 'tarihi önem taşıyan' üçüncü karar belgesi oluşturuldu. Henüz tam metni yayınlanmayan karar belgesi partinin liderliğinde Çin'i başarı ve deneyimlerini özetlerken, Devlet Başkanı Şi Jinping'i de Mao ve Deng'in ardından özel bir yere oturtmuş oldu.8-11 Kasım tarihlerinde başkent Beijing’de düzenlenen ÇKP 19. Merkez Komitesi 6. Genel Kurul Toplantısı ve kabul edilen karar belgesinin önemini, Çin lideri Şi'nin ABD Başkanı Biden ile gerçekleştireceği çevrimiçi zirve eşliğinde Çin'i yakından takip eden gazeteci ve yazar Gökhun Göçmen ile konuştuk.'ÇKP bir atılım ya da özeleştiri yapmak istediğinde geriye bakarak tahlilde bulunuyor ve yol haritasını çiziyor'Gökhun Göçmen, Çin siyasi sisteminde toplumun öncü gücü olan Çin Komünist Partisi'nin merkez komiteleri ve genel kuralları aracılığıyla işlettiği konsensüs ve karar mekanizmalarına atıf yaparken, partinin kuruluşundan bu yana ilki Mao döneminde devrimden önce, ikincisi ise Deng döneminde dışa açılma yöneliminin başladığı iki karar belgesinin önemini aktardı. Göçmen, partini geçmişin analizi, geleceğin şekillenmesini kayıt altına alan bu karar belgelerinin sonuncusunun ise 19. Merkez Komite'nin geçen haftaki son toplantısında çıktığını vurguladı.'Orta sınıfın giderek şişkinleştiği üzüm salkımı'Göçmen, henüz geçen hafta kabul edilen üçüncü karar belgesi henüz servis edilmese de yayınlanan bildiride işaretlerinin yer aldığını belirtti. Göçmen buna göre; ÇKP'nin üçüncü karar belgesiyle, ülkede mutlak yoksulluğu bitirerek orta halli refah toplumunu inşa yolunda önemli adım atıldığı, partinin 2035'e kadar sosyalist devletin ana hatlarıyla kurulması ve ikinci yüzyılında modern, güçlü sosyalist devleti ilan etme hedefini koyduğunu dile getirdi:‘Batı basının lider fetişizmi var, ÇKP’yi tek kişinin parmaklarının ucunda oynayan bir partiymiş gibi resmetmeye çalışıyorlar’ÇKP'nin üçüncü karar belgesi, Şi Jinping'in otoriter liderliğinin yolunun açılması olarak yorumlandı. Ancak ikinci beş yıllık döneminin sonuna yaklaşan Şi'nin olası liderliğinin önü zaten 2018'de açılmışken, Gökhun Göçmen, bu analizlerin Batı medyasının manipülasyonu olduğunu kaydetti. ÇKP'nin içinde tarih boyunca tartışmalar yaşandığını anımsatan Göçmen, olup bitenlerin tek kişinin parmaklarının ucunda oynayan bir parti olarak sunulmasını ise Batı basınındaki 'lider fetişizmine' bağladı:“Batı basınının lider fetişizmi var. Bunu bilerek böyle resmetmeye çalışıyorlar. Aslında ÇKP tek bir kişinin parmaklarının ucunda oynayan bir partiymiş gibi resmetmeye çalışıyorlar. Yaklaşık 400 kişinin katıldığı bir toplantıdan bahsediyoruz. ÇKP’nin kademeli olarak yükselen merkez komitesinde 400’e yakın kişiden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada Şi emir verdi, herkes onayladı şeklinde bir yaklaşım kulağa mantıklı gelmiyor. Bundan ziyade ÇKP’nin nasıl yönetileceği ve nasıl bir yola gireceği benim dikkatimi çekiyor. Bizim hayatımızı da oradaki gelişmeler bir şekilde etkileyecek. Şi Jinping'in üçüncü ve tarihi karar belgesi ile şimdiden ÇKP içinde özel bir yer edindiğini söylemek mümkün. Ama bunu Şi istedi diye olacağını da sanmamalıyız. Çünkü ÇKP’de toplantı içerisindeki tartışmalara ilişkin açıklama yapmak dahi yasak. Bundan önceki belgelerde de bunu görmüyoruz. Örneğin Kültür Devrimi ile ilgili bütün ÇKP 'evet bir hataydı' demedi. Bu tartışmalar oldukça sıkı ve gizli biçimde ilerliyor. Karar metnine ulaşabildiğimiz için bir metin görüyoruz. Deng Şiaoping zamanında açıklanan belgede o dönem tartışılan büyük ileri atılım vardı. Özel ve kamu sektöründeki fabrikalar hızlıca özel şirketlerden alınıp devletleştiriliyordu ve bu konuda da tartışmalar var. Ama biz 81 karar belgesinde buna rastlamıyoruz. Demek ki böyle bir fikir birliğine varılmamış. 1 milyar 400 milyon nüfuslu bir ülkeyi tek kişi keyfiyetle idare edemez. Batı basını bu işi tek kişi üzerinde toplayarak resmetmeyi seviyor. Ama bence bundan daha önemli olan Çin’in geleceği pozisyon, uluslararası sistemi nasıl etkileyeceği ve bizim bu süreci nasıl izlememiz gerektiğiyle ilgili bir problem var gibi geliyor bana.”‘ABD Tayvan konusunda Tek Çin politikasında stratejik belirsizliğe başvuruyor'Göçmen, Biden-Şii sanal zirvesini de değerlendirirken, ABD'nin Çin'e karşı stratejik rekabetinde bir değişiklik olmayacağı görüşünde. Göçmen bu durumun 'bir felakete yol açma' riskine karşı diyalog mekanizmalarının öne çıkarıldığını belirtti. Görüşmenin odağında Tayvan meselesinin bulunduğunu anımsatan Göçmen, ABD'nin bu konuda stratejik belirsizlik siyasetine dikkat çekti. Göçmen, Çin açısından ise 'barışçı yolla birleşme iradesi' ve gerekirse 'güç kullanmaktan kaçınmamanın her zaman vurgulandığına atıfta bulundu:

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çin, ceyda karan, şi cinping, çin komünist partisi (çkp), аудио, radyo