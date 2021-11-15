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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermeni cemaatine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermeni cemaatine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri Anuşyan için başsağlığı diledi. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T22:49+0300
2021-11-15T22:49+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
türkiye ermenileri patrikliği
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri Başrahip Tatul Anuşyan'ın vefatı dolayısıyla, kardeşi Aren Anuşyan ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, Tatul Anuşyan'ın ailesine ve Ermeni cemaatine başsağlığı temennisinde bulundu.
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recep tayyip erdoğan, türkiye ermenileri patrikliği, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermeni cemaatine başsağlığı diledi

22:49 15.11.2021
© AAErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri Anuşyan için başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri Başrahip Tatul Anuşyan'ın vefatı dolayısıyla, kardeşi Aren Anuşyan ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, Tatul Anuşyan'ın ailesine ve Ermeni cemaatine başsağlığı temennisinde bulundu.
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