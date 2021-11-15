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https://tr.sputniknews.com/20211115/dakota-johnson-alfred-hitchcock-anneannemi-taciz-etti-1050801211.html
Dakota Johnson: Alfred Hitchcock anneannemi taciz etti
Dakota Johnson: Alfred Hitchcock anneannemi taciz etti
Oyuncu Dakota Johnson, 1963 yapımı 'The Birds' (Kuşlar) filmindeki 'Melanie Daniels' rolüyle ünlenen anneannesi, ABD'li oyuncu ve eski model Tippi Hedren'in... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T09:30+0300
2021-11-15T09:29+0300
dünya
dakota johnson
taciz
tippi hedren
alfred hitchcock
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İki kez evlenip boşanan oyuncu çift Don Johnson ile Melanie Griffith'in kızı olan Dakota Johnson, 'The Hollywood Reporter'ın 'Award Chatter' adlı podcast yayınına konuk oldu.'The Fifty Shades of Grey' (Grinin Elli Tonu) adlı yapımla yıldızı parlayan 32 yaşındaki oyuncu, anneannesi Tippi Hedren'in yıllar önce başına gelenler hakkında konuştu.Dakota Johnson, sinema endüstrisi içinde yaşanan taciz olaylarına rağmen anneannesinin kariyeri konusunda kendisini her zaman cesaretlendirdiğini vurguladı.Milliyet'in haberine göre, Tippi Hedren'in her zaman dürüst ve kararlı bir duruş sergilediğini belirten oyuncu, "Alfred Hitchcock kendisiyle birlikte olmadığı için anneannemin kariyerini mahvetti. Onu korkuttu ve tüm bunlardan asla sorumlu tutulmadı" ifadelerini kullandı.Johnson, "Güce sahip olan insanların, kendilerinden daha zayıf insanlar üzerinde bu gücü kullanmaları kabul edilemez. Bu konuda konuşmak zor çünkü o benim büyükannem. İnsanın, birilerinin büyükannesinden yararlandığını düşünmesi kolay değil, bunu hayal bile etmek istemezsiniz" açıklamasını yaptı.Tippi Hedren, 1980'de hayatını kaybeden Alfred Hitchcok hakkındaki taciz iddialarını yıllar sonra gündeme getirmiş, İngiliz yönetmenin 'Kuşlar' filminin çekimi sırasında kendisini defalarca taciz ettiğini öne sürmüştü.Ünlü oyuncu, anılarını anlattığı kitabında Hitchcock'un kendisini arabanın arka koltuğunda öpmeye çalıştığını ifade etmiş, hissettiklerini "Korkunç bir andı" diyerek anlatmıştı.
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dakota johnson, taciz, tippi hedren, alfred hitchcock

Dakota Johnson: Alfred Hitchcock anneannemi taciz etti

09:30 15.11.2021
© AFP 2021 / Angela WeissDakota Johnson
Dakota Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© AFP 2021 / Angela Weiss
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Oyuncu Dakota Johnson, 1963 yapımı 'The Birds' (Kuşlar) filmindeki 'Melanie Daniels' rolüyle ünlenen anneannesi, ABD'li oyuncu ve eski model Tippi Hedren'in, Alfred Hitchcock tarafından tacize uğradığını ve İngiliz yönetmen yüzünden kariyerinin mahvolduğunu söyledi.
İki kez evlenip boşanan oyuncu çift Don Johnson ile Melanie Griffith'in kızı olan Dakota Johnson, 'The Hollywood Reporter'ın 'Award Chatter' adlı podcast yayınına konuk oldu.
'The Fifty Shades of Grey' (Grinin Elli Tonu) adlı yapımla yıldızı parlayan 32 yaşındaki oyuncu, anneannesi Tippi Hedren'in yıllar önce başına gelenler hakkında konuştu.

Dakota Johnson, sinema endüstrisi içinde yaşanan taciz olaylarına rağmen anneannesinin kariyeri konusunda kendisini her zaman cesaretlendirdiğini vurguladı.

Milliyet'in haberine göre, Tippi Hedren'in her zaman dürüst ve kararlı bir duruş sergilediğini belirten oyuncu, "Alfred Hitchcock kendisiyle birlikte olmadığı için anneannemin kariyerini mahvetti. Onu korkuttu ve tüm bunlardan asla sorumlu tutulmadı" ifadelerini kullandı.

Johnson, "Güce sahip olan insanların, kendilerinden daha zayıf insanlar üzerinde bu gücü kullanmaları kabul edilemez. Bu konuda konuşmak zor çünkü o benim büyükannem. İnsanın, birilerinin büyükannesinden yararlandığını düşünmesi kolay değil, bunu hayal bile etmek istemezsiniz" açıklamasını yaptı.

Tippi Hedren, 1980'de hayatını kaybeden Alfred Hitchcok hakkındaki taciz iddialarını yıllar sonra gündeme getirmiş, İngiliz yönetmenin 'Kuşlar' filminin çekimi sırasında kendisini defalarca taciz ettiğini öne sürmüştü.

Ünlü oyuncu, anılarını anlattığı kitabında Hitchcock'un kendisini arabanın arka koltuğunda öpmeye çalıştığını ifade etmiş, hissettiklerini "Korkunç bir andı" diyerek anlatmıştı.
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