https://tr.sputniknews.com/20211115/dakota-johnson-alfred-hitchcock-anneannemi-taciz-etti-1050801211.html

Dakota Johnson: Alfred Hitchcock anneannemi taciz etti

Dakota Johnson: Alfred Hitchcock anneannemi taciz etti

Oyuncu Dakota Johnson, 1963 yapımı 'The Birds' (Kuşlar) filmindeki 'Melanie Daniels' rolüyle ünlenen anneannesi, ABD'li oyuncu ve eski model Tippi Hedren'in... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T09:30+0300

2021-11-15T09:30+0300

2021-11-15T09:29+0300

dünya

dakota johnson

taciz

tippi hedren

alfred hitchcock

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İki kez evlenip boşanan oyuncu çift Don Johnson ile Melanie Griffith'in kızı olan Dakota Johnson, 'The Hollywood Reporter'ın 'Award Chatter' adlı podcast yayınına konuk oldu.'The Fifty Shades of Grey' (Grinin Elli Tonu) adlı yapımla yıldızı parlayan 32 yaşındaki oyuncu, anneannesi Tippi Hedren'in yıllar önce başına gelenler hakkında konuştu.Dakota Johnson, sinema endüstrisi içinde yaşanan taciz olaylarına rağmen anneannesinin kariyeri konusunda kendisini her zaman cesaretlendirdiğini vurguladı.Milliyet'in haberine göre, Tippi Hedren'in her zaman dürüst ve kararlı bir duruş sergilediğini belirten oyuncu, "Alfred Hitchcock kendisiyle birlikte olmadığı için anneannemin kariyerini mahvetti. Onu korkuttu ve tüm bunlardan asla sorumlu tutulmadı" ifadelerini kullandı.Johnson, "Güce sahip olan insanların, kendilerinden daha zayıf insanlar üzerinde bu gücü kullanmaları kabul edilemez. Bu konuda konuşmak zor çünkü o benim büyükannem. İnsanın, birilerinin büyükannesinden yararlandığını düşünmesi kolay değil, bunu hayal bile etmek istemezsiniz" açıklamasını yaptı.Tippi Hedren, 1980'de hayatını kaybeden Alfred Hitchcok hakkındaki taciz iddialarını yıllar sonra gündeme getirmiş, İngiliz yönetmenin 'Kuşlar' filminin çekimi sırasında kendisini defalarca taciz ettiğini öne sürmüştü.Ünlü oyuncu, anılarını anlattığı kitabında Hitchcock'un kendisini arabanın arka koltuğunda öpmeye çalıştığını ifade etmiş, hissettiklerini "Korkunç bir andı" diyerek anlatmıştı.

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dakota johnson, taciz, tippi hedren, alfred hitchcock