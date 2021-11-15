https://tr.sputniknews.com/20211115/erdoganin-konutunun-fotograflanmasi-sorusturmasindan-yeni-detaylar--1050812666.html

Erdoğan'ın konutunun fotoğraflanması soruşturmasından yeni detaylar ortaya çıktı

Erdoğan'ın konutunun fotoğraflanması soruşturmasından yeni detaylar ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çamlıca Kulesi'nden Üsküdar'daki konutunu görüntüleyen İsrailli Mody ve Natali O, çifti ve yanlarında bulunan İ.A. ile... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T14:25+0300

2021-11-15T14:25+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

israil

çamlıca kulesi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çamlıca Kulesi'nden Üsküdar'daki konutunun görsellerini çeken İsrailli Mody ve Natali O. çifti ile yanlarında bulunan İ.A. 10 Kasım Çarşamba günü gözaltına alındı. 3 şüpheli, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklandı.DHA'nın haberine göre, şüphelilerin incelenen dijitallerinde Mody ve Natali O.'nun çektikleri görselleri “Aile" adını verdikleri gruba anlık olarak paylaştıkları ve Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutun arasındaki mesafenin de belirtildiği tespit edildi.Çiftin, kule hakkında teknik bilgileri de not düştüğü belirlendi. Ayrıca, şüpheliler sorgu sırasında mesleklerini 'şoför' olarak bildirdikleri öğrenildi. Tutuklanan şüphelilerin soruşturma kapsamında araştırmalarının devam ettiği ifade edildi.

https://tr.sputniknews.com/20211113/israil-turkiyede-tutuklanan-iki-vatandasinin-casus-oldugu-iddiasini-reddetti-1050765408.html

türkiye

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