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Galatasaraylı Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum
Galatasaraylı Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum
Sarı-kırmızılıların sözleşme yenilemek için görüşmelere devam ettiği Feghouli, ülkesinde verdiği bir röportajda Almanya maçı yüzünden hayatında en nefret... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T16:51+0300
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spor
galatasaray
mesut özil
sofiane feghouli
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Sofiane Feghouli, ülkesinde verdiği bir röportajda Mesut Özil ile ilgili kurduğu cümlelerle dikkat çekti.‘Mesut'un attığı gol, hayatımızı kararttı’Mynet'in aktardığı habere göre Cezayirli futbolcu, Almanya'ya elendikleri maçtan dolayı Mesut Özil'den nefret ettiğini itiraf etti:
https://tr.sputniknews.com/20211022/mesut-ozil-tepkim-macla-alakaliydi-kimseyi-hedef-almadim-1050096278.html
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galatasaray, mesut özil, sofiane feghouli

Galatasaraylı Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum

16:51 15.11.2021
© Reuters-AASofiane Feghouli-Mesut Özil
Sofiane Feghouli-Mesut Özil - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© Reuters-AA
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Sarı-kırmızılıların sözleşme yenilemek için görüşmelere devam ettiği Feghouli, ülkesinde verdiği bir röportajda Almanya maçı yüzünden hayatında en nefret ettiği insanlardan birinin Mesut Özil olduğunu itiraf etti.
Sofiane Feghouli, ülkesinde verdiği bir röportajda Mesut Özil ile ilgili kurduğu cümlelerle dikkat çekti.

‘Mesut'un attığı gol, hayatımızı kararttı’

Mynet'in aktardığı habere göre Cezayirli futbolcu, Almanya'ya elendikleri maçtan dolayı Mesut Özil'den nefret ettiğini itiraf etti:
"Maçın normal süresini 0-0 bitirmiştik. Uzatmanın hemen başında bir gol attılar. Ancak biz cevap vereceğimize inanıyorduk. İnancımızı kaybetmemiştik. Ancak uzatmalar biterken Mesut'un attığı gol, hayatımızı kararttı. O an Mesut dünyada en nefret ettiğim insan oldu. Gerçi sonra benim asistimle bir gol attık. İş işten geçmişti. Hala düşünürüm. O dönemde Almanya'yı elesek dünya şampiyonu olur muyduk diye… Bence olurduk çünkü o Almanya yarı finalde Brezilya'ya 7 gol attı. Bize 90 dakikada bir tane bile atamamıştı. Mesut Özil'den nefret ediyorum."
Mesut Özil: Tepkim maçla alakalıydı, kimseyi hedef almadım - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
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Mesut Özil: Tepkim maçla alakalıydı, kimseyi hedef almadım
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