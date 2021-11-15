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Мигранты собираются на белорусско-польской границе в попытке пересечь ее на пограничном переходе Брузги-Кузница-Белостоцкая - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211115/lukasenko-ve-merkel-gocmen-krizini-cozmenin-yollarini-gorustu-1050831425.html
Lukaşenko ve Merkel, göçmen krizini çözmenin yollarını görüştü
Lukaşenko ve Merkel, göçmen krizini çözmenin yollarını görüştü
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Almanya Başbakan Vekili Angela Merkel’le telefon görüşmesinde, göçmen krizini çözüme kavuşturma ve sınırdaki... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T22:33+0300
2021-11-15T22:33+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
polonya
belarus
almanya
angela merkel
aleksandr lukaşenko
göçmen krizi
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Belarus Devlet Başkanlığı Ofisi’ne yakınlığıyla bilinen ‘Pul Pervogo’ Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Görüşme sırasında, başta Belarus-Polonya, Belarus-Litvanya ve Belarus-Letonya sınırındaki göçmenlerle ilgili durum olmak üzere bir dizi sorun değerlendirildi. Görüşmede, sınırdaki gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla göçmen sorununu çözmenin yolları ve beklentiler ayrıntılı biçimde ele alındı” ifadesine yer verildi.Lukaşenko ve Merkel’in ele aldığı bir başka önemli konunun, sınırdaki sığınmacılara insani yardımı sağlama olasılığı olduğu aktarılırken görüşmenin yaklaşık 50 dakika sürdüğü ve tarafların, temasları sürdürme kararı aldığı ifade edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211115/putin-ve-macron-belarus-polonya-sinirini-gorustu-1050830899.html
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polonya, belarus, almanya, angela merkel, aleksandr lukaşenko, göçmen krizi

Lukaşenko ve Merkel, göçmen krizini çözmenin yollarını görüştü

22:33 15.11.2021
© REUTERSAleksandr Lukaşenko
Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© REUTERS
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Almanya Başbakan Vekili Angela Merkel’le telefon görüşmesinde, göçmen krizini çözüme kavuşturma ve sınırdaki sığınmacılara insani yardım sağlama olasılığını görüştüğü belirtildi.
Belarus Devlet Başkanlığı Ofisi’ne yakınlığıyla bilinen ‘Pul Pervogo’ Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Görüşme sırasında, başta Belarus-Polonya, Belarus-Litvanya ve Belarus-Letonya sınırındaki göçmenlerle ilgili durum olmak üzere bir dizi sorun değerlendirildi. Görüşmede, sınırdaki gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla göçmen sorununu çözmenin yolları ve beklentiler ayrıntılı biçimde ele alındı” ifadesine yer verildi.
Lukaşenko ve Merkel’in ele aldığı bir başka önemli konunun, sınırdaki sığınmacılara insani yardımı sağlama olasılığı olduğu aktarılırken görüşmenin yaklaşık 50 dakika sürdüğü ve tarafların, temasları sürdürme kararı aldığı ifade edildi.
Emmanuel Macron - Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Putin ve Macron, Belarus-Polonya sınırını görüştü
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