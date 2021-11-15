https://tr.sputniknews.com/20211115/lukasenko-ve-merkel-gocmen-krizini-cozmenin-yollarini-gorustu-1050831425.html

Lukaşenko ve Merkel, göçmen krizini çözmenin yollarını görüştü

Lukaşenko ve Merkel, göçmen krizini çözmenin yollarını görüştü

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Almanya Başbakan Vekili Angela Merkel’le telefon görüşmesinde, göçmen krizini çözüme kavuşturma ve sınırdaki... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T22:33+0300

2021-11-15T22:33+0300

2021-11-15T22:33+0300

polonya-belarus sınırında göçmen krizi

polonya

belarus

almanya

angela merkel

aleksandr lukaşenko

göçmen krizi

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Belarus Devlet Başkanlığı Ofisi’ne yakınlığıyla bilinen ‘Pul Pervogo’ Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Görüşme sırasında, başta Belarus-Polonya, Belarus-Litvanya ve Belarus-Letonya sınırındaki göçmenlerle ilgili durum olmak üzere bir dizi sorun değerlendirildi. Görüşmede, sınırdaki gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla göçmen sorununu çözmenin yolları ve beklentiler ayrıntılı biçimde ele alındı” ifadesine yer verildi.Lukaşenko ve Merkel’in ele aldığı bir başka önemli konunun, sınırdaki sığınmacılara insani yardımı sağlama olasılığı olduğu aktarılırken görüşmenin yaklaşık 50 dakika sürdüğü ve tarafların, temasları sürdürme kararı aldığı ifade edildi.

https://tr.sputniknews.com/20211115/putin-ve-macron-belarus-polonya-sinirini-gorustu-1050830899.html

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polonya, belarus, almanya, angela merkel, aleksandr lukaşenko, göçmen krizi