https://tr.sputniknews.com/20211115/model-sarah-mcneilly-manson-tarafindan-maruz-birakildigi-cinsel-ve-psikolojik-siddeti-anlatti-1050825600.html

Model Sarah McNeilly, Manson tarafından maruz bırakıldığı cinsel ve psikolojik şiddeti anlattı

Model Sarah McNeilly, Manson tarafından maruz bırakıldığı cinsel ve psikolojik şiddeti anlattı

ABD’li ünlü rock yıldızı Marilyn Manson'a yönelik cinsel istismar suçlamaları yeniden gündeme geldi. Model Sarah McNeilly, Rolling Stone dergisine yaptığı... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T19:18+0300

2021-11-15T19:18+0300

2021-11-15T19:18+0300

dünya

abd

cinsel taciz

dava

evan rachel wood

marilyn manson

rock

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ABD'li ünlü rock şarkıcısı Marilyn Manson beş kadına cinsel istismar ve şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelmiş, aralarında eski nişanlısı olan oyuncu Evan Rachel Wood'un da bulunduğu beş kadını taciz ettiği iddiasıyla hakkında dava açılmıştı.Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, cinsel taciz iddialarının ardı arkası kesilmezken, model Sarah McNeilly, Marilyn Manson ile bir dönem ilişki yaşadıklarını ancak kendisinin haftalar sonra onu taciz etmeye ve sevdiklerinden ayırmaya başladığını iddia etti.ABD merkezli Rolling Stone dergisi tarafından yürütülen araştırma kapsamında Los Angeles’lı model, 52 yaşındaki sanatçının tacizini anlattı. Rolling Stone, Manson ile bağlantılı 55 kişi ile görüşerek, 9 ay boyunca bir soruşturma yürüttü. Dergi, Manson’a yönelik cinsel saldırı, psikolojik taciz, şiddet, zorlama ve yıldırma dahil olmak üzere çeşitli suistimalleri sayfasına taşıdı. Manson ilk andan beri iddiaları reddederken, “gerçekliğin korkunç çarpıtmaları” olarak nitelendirmişti.Model Sarah McNeilly, dergiye, Manson ile bir partide tanıştığını ve ardından sabah onunla buluşmasını istediği bir sürü mesaj aldığını belirtti. McNeilly, tanıştıktan bir hafta sonra film izlemek için Manson’ın evine gittiğini söyledi.McNeilly, “Ona güvenmeni sağlamak için elinden geleni yaptı. Çok savunmasız görünüyordu. Ama aynı zamanda beni, neyin harekete geçirdiğini ve daha sonra ipleri nasıl ele alacağını öğreniyordu” dedi. Ancak, McNeilly, Manson’ın bir hafta sonra onu sevdiğini söylemesinden kısa bir süre sonra bir şeylerin ters gittiğini fark ettiğini aktardı.Genç model, “Durdum ve ‘Bana ne dedin sen?’ dedim” dedi. “Mesela bir haftadır çıkıyoruz. Gelinlik seçmeye başlamamı istedi. Bebek sahibi olmak istiyordu. Hiç böyle bir ilişki yaşamadım, çünkü bu çok sahteydi” ifadelerini kullandı.Model, aynı zamanda Manson’ın onu sevdiklerinden ayırmaya başladığını, 'onu saatlerce tehdit ettiğini ve sözlü olarak azarladığını' söyledi. Arkadaşı Brittany Leigh, Rolling Stone’a yönelik taciz ve tecrit iddialarını destekleyecek açıklamalarda bulundu.Manson, daha önce Evan Rachel Wood'un da bulunduğu beş kadın Manson tarafından cinsel tacize maruz bırakıldığını anlatmıştı. Wood, Instagram'dan yaptığı açıklamada, 2018'de Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi önünde istismar edildiğine dair ifadesinde ismini gizlediği istismarcının Marilyn Manson olduğunu belirtmiş ve "Tacizcimin adı, dünyada Marilyn Manson olarak da bilinen Brian Warner. Gençken beni taciz etmeye başladı ve yıllarca beni korkunç bir şekilde taciz etti” demişti.

https://tr.sputniknews.com/20210527/marilyn-manson-hakkinda-tutuklama-karari-1044593639.html

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abd, cinsel taciz, dava, evan rachel wood, marilyn manson, rock