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https://tr.sputniknews.com/20211115/moskovada-turk-filmleri-haftasi-basladi-1050825811.html
Moskova’da 'Türk Filmleri Haftası' başladı
Moskova’da 'Türk Filmleri Haftası' başladı
Moskova’nın 'Beş Yıldız' sinemasında 'Türk Filmleri Haftası' başladı. Program kapsamında Rus izleyiciler, Şampiyon, 7. Koğuştaki Mucize, Nasipse Adayız, Ahlat... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T19:20+0300
2021-11-15T19:20+0300
yaşam
moskova
türk sineması
türk
film
gösterim
moskova yunus emre enstitüsü (yee)
hafta
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Tüerk Filmleri Haftası etkinliği Moskova'da, Moskova Yunus Emre Enstitüsü tarafından ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile T.C. Moskova Büyükelçiliği’nin destekleriyle düzenleniyor.Moskova Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Özkan, Türk dizi ve filmlerinin Rusya’da oldukça ilgi gördüğünü belirterek bu ihtiyacın pandemi şartlarında daha da fazla arttığını söyledi.“Rusya’da Türk dizilerinin ve filmlerinin oldukça ilgi gördüğünü biliyoruz. Bu nedenle Moskova Yunus Emre Türk Kültür Merkezi olarak pandemi öncesi Rusya’nın dört farklı şehrinde Türk Filmleri Gösterimi yapmıştık ve oldukça ilgi görmüştü. Malumunuz yaklaşık iki yıldır pandemi şartları tüm dünyayı etkiliyor. Pandemi döneminde belki insanların kültür ve sanat faaliyetlerine olan ilgi ve ihtiyaçları daha da fazla arttı. Biz de tüm bu nedenlerle pandemi kısıtlama şartlarına azami derecede uyarak Moskova’da, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün ve tabii ki Büyükelçiliğimizin de desteğiyle, Türk Sineması Günleri düzenledik. Program, bugün Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’ın da katılımlarıyla açıldı. Moskova Sinema Günlerinde toplam altı Türk filmi Rusça alt yazılı olarak Rus sinemaseverlerle buluşacak.”Türk filmlerinin Moskova’dan sonra Rusya’nın diğer şehirlerinde de izleyicilerle buluşacağını ifade eden Özkan, şöyle devam etti:“Daha sonrasında aynı filmler 18-20 Kasım 2021 tarihlerinde ''St. Petersburg Türk Filmleri Haftası'' ve 26-28 Kasım 2021 tarihlerinde ''Yekaterinburg Türk Filmleri Haftası' kapsamında Rusya’nın diğer 2 şehrinde de sinemaseverlerle buluşacak.”
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moskova, türk sineması, türk, film, gösterim, moskova yunus emre enstitüsü (yee), hafta

Moskova’da 'Türk Filmleri Haftası' başladı

19:20 15.11.2021
© Sputnik'Moskova’da Türk Filmleri Haftası büyük ilgi ile başladı'
'Moskova’da Türk Filmleri Haftası büyük ilgi ile başladı' - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© Sputnik
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Amur Gadjiev - Sputnik Türkiye
Amur Gadjiev
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Özel
Moskova’nın 'Beş Yıldız' sinemasında 'Türk Filmleri Haftası' başladı. Program kapsamında Rus izleyiciler, Şampiyon, 7. Koğuştaki Mucize, Nasipse Adayız, Ahlat Ağacı, Aile gibi filmleri Rusça alt yazılı olarak seyredebilecek.
Tüerk Filmleri Haftası etkinliği Moskova'da, Moskova Yunus Emre Enstitüsü tarafından ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile T.C. Moskova Büyükelçiliği’nin destekleriyle düzenleniyor.
Moskova Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Özkan, Türk dizi ve filmlerinin Rusya’da oldukça ilgi gördüğünü belirterek bu ihtiyacın pandemi şartlarında daha da fazla arttığını söyledi.
Rusya’da Türk dizilerinin ve filmlerinin oldukça ilgi gördüğünü biliyoruz. Bu nedenle Moskova Yunus Emre Türk Kültür Merkezi olarak pandemi öncesi Rusya’nın dört farklı şehrinde Türk Filmleri Gösterimi yapmıştık ve oldukça ilgi görmüştü. Malumunuz yaklaşık iki yıldır pandemi şartları tüm dünyayı etkiliyor. Pandemi döneminde belki insanların kültür ve sanat faaliyetlerine olan ilgi ve ihtiyaçları daha da fazla arttı. Biz de tüm bu nedenlerle pandemi kısıtlama şartlarına azami derecede uyarak Moskova’da, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün ve tabii ki Büyükelçiliğimizin de desteğiyle, Türk Sineması Günleri düzenledik. Program, bugün Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’ın da katılımlarıyla açıldı. Moskova Sinema Günlerinde toplam altı Türk filmi Rusça alt yazılı olarak Rus sinemaseverlerle buluşacak.
Türk filmlerinin Moskova’dan sonra Rusya’nın diğer şehirlerinde de izleyicilerle buluşacağını ifade eden Özkan, şöyle devam etti:
Daha sonrasında aynı filmler 18-20 Kasım 2021 tarihlerinde ''St. Petersburg Türk Filmleri Haftası'' ve 26-28 Kasım 2021 tarihlerinde ''Yekaterinburg Türk Filmleri Haftası' kapsamında Rusya’nın diğer 2 şehrinde de sinemaseverlerle buluşacak.
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