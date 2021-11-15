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Otogaza zam geldi
Otogaza zam geldi
Otogazın litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş zam geldi. Artış pompa fiyatlarına da yansıyacak. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T16:59+0300
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ekonomi
türkiye
zam
otogaz
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, otogaza zam geldiğini duyurdu. Sendikadan yapılan açıklamaya göre, 16 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere LPG otogazda litre başına 25 kuruş zam yapıldı.Zam pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
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türkiye, zam, otogaz

Otogaza zam geldi

16:59 15.11.2021 (güncellendi: 17:03 15.11.2021)
© Fotoğraf : DHAOtogaz
Otogaz - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© Fotoğraf : DHA
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Otogazın litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş zam geldi. Artış pompa fiyatlarına da yansıyacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, otogaza zam geldiğini duyurdu. Sendikadan yapılan açıklamaya göre, 16 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere LPG otogazda litre başına 25 kuruş zam yapıldı.
Zam pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
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