https://tr.sputniknews.com/20211115/otogaza-zam-geldi-1050820590.html

Otogaza zam geldi

Otogaza zam geldi

Otogazın litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş zam geldi. Artış pompa fiyatlarına da yansıyacak. 15.11.2021, Sputnik Türkiye

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ekonomi

türkiye

zam

otogaz

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, otogaza zam geldiğini duyurdu. Sendikadan yapılan açıklamaya göre, 16 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere LPG otogazda litre başına 25 kuruş zam yapıldı.Zam pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

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türkiye, zam, otogaz