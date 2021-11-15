Otogaza zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, otogaza zam geldiğini duyurdu. Sendikadan yapılan açıklamaya göre, 16 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere LPG otogazda litre başına 25 kuruş zam yapıldı.Zam pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
Otogazın litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş zam geldi. Artış pompa fiyatlarına da yansıyacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, otogaza zam geldiğini duyurdu. Sendikadan yapılan açıklamaya göre, 16 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere LPG otogazda litre başına 25 kuruş zam yapıldı.
Zam pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı
16/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
LPG Oto Gazda 25 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.