Paşinyan: Azeri birlikler topraklarımıza girdi, Savunma Bakanı Karapetyan görevden alındı

Ermenistan Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Paşinyan, "Dünden beri çeşitli formatlarfa birkaç görüşme ve istişare yaptık. İstişarelerin konusu, Azeri birliklerin Ermenistan topraklarına sınırın doğu bölümlerinden girmesi oldu" dedi. Paşinyan, yaşanan gelişmelerin analizi sonucunda Savunma Bakanı Arşak Karapetyan'ın görevden alınmasına karar verildiğini ifade etti. Paşinyan, toplantı sonucunda Ermenistan'ın güvenliğinin, toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunmasının sağlanması için bazı karar alacaklarının altını çizdi. 35 yaşındaki Papikyan savunma bakanı oldu Ermenistan Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Paşinyan, Karapetyan'ın görevden alınarak yerine Başbakan Yardımcısı Suren Papikyan'ın atanmasını öngören kararnameyi imzaladı. 35 yaşındaki Papikyan, 20 Haziran'daki erken seçimlerin ardından kabinede başbakan yardımcısı olarak görevlendirilmişti.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan birliklerinin sınırın doğu tarafından Ermenistan topraklarına girdiğini öne sürdü. Bu arada Paşinyan, Savunma Bakanı Arşak Karapetyan'ı görevden aldı.
Ermenistan Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Paşinyan, "Dünden beri çeşitli formatlarfa birkaç görüşme ve istişare yaptık. İstişarelerin konusu, Azeri birliklerin Ermenistan topraklarına sınırın doğu bölümlerinden girmesi oldu" dedi.
Paşinyan, yaşanan gelişmelerin analizi sonucunda Savunma Bakanı Arşak Karapetyan'ın görevden alınmasına karar verildiğini ifade etti. Paşinyan, toplantı sonucunda Ermenistan'ın güvenliğinin, toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunmasının sağlanması için bazı karar alacaklarının altını çizdi.
35 yaşındaki Papikyan savunma bakanı oldu
Ermenistan Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Paşinyan, Karapetyan'ın görevden alınarak yerine Başbakan Yardımcısı Suren Papikyan'ın atanmasını öngören kararnameyi imzaladı. 35 yaşındaki Papikyan, 20 Haziran'daki erken seçimlerin ardından kabinede başbakan yardımcısı olarak görevlendirilmişti.