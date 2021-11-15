https://tr.sputniknews.com/20211115/sulama-kanalina-dusen-kamyonette-mahsur-kalan-kari-koca-aracin-tavaninda-kurtarilmayi-bekledi-1050804509.html

Sulama kanalına düşen kamyonette mahsur kalan karı koca, aracın tavanında kurtarılmayı bekledi

Sulama kanalına düşen kamyonette mahsur kalan karı koca, aracın tavanında kurtarılmayı bekledi

Adana’da sulama kanalına düşen kamyonetin içindeki karı koca kendilerini son anda aracın tavanına attı. Bir süre aracın tavanında oturan çift, kurtarılmayı... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T11:26+0300

2021-11-15T11:26+0300

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde, Mehmet Emin Diş'in sürdüğü kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sembül Caddesi'nde sulama kanalına düştü.Mehmet Emin Diş, eşi Rabia Diş’i kamyonetin tavanına çıkardı. Daha sonrada kendi kamyonetin tavanına çıkan Diş, telefonla yardım istedi. Kısa sürede olay yerine polis ve Can-Kur ekipleri geldi. Bir süre kamyonetin tavanında kurtarılmayı bekleyen karı koca botla kanala inen ekipler tarafından kurtarıldı. Mehmet Emin Diş, caddede ilerlerken birden direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, daha sonra sulama kanalına düştüğünü, suyun seviyesinin çok yüksek olmamasından dolayı kurtulduklarını belirterek, “Ben yüzme biliyordum ama eşim bilmiyordu. Suyun seviyesi yüksek olsa başımıza kötü şeyler gelebilirdi” dedi.

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türkiye, trafik, adana, trafik kazası, direksiyon