https://tr.sputniknews.com/20211115/sulama-kanalina-dusen-kamyonette-mahsur-kalan-kari-koca-aracin-tavaninda-kurtarilmayi-bekledi-1050804509.html
Sulama kanalına düşen kamyonette mahsur kalan karı koca, aracın tavanında kurtarılmayı bekledi
Sulama kanalına düşen kamyonette mahsur kalan karı koca, aracın tavanında kurtarılmayı bekledi
Adana’da sulama kanalına düşen kamyonetin içindeki karı koca kendilerini son anda aracın tavanına attı. Bir süre aracın tavanında oturan çift, kurtarılmayı... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T11:26+0300
2021-11-15T11:26+0300
2021-11-15T11:26+0300
yaşam
türkiye
trafik
adana
trafik kazası
direksiyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050804237_0:0:3611:2032_1920x0_80_0_0_e4a7923cbafe21b1e2ada1ffb02a6b84.jpg
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde, Mehmet Emin Diş'in sürdüğü kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sembül Caddesi'nde sulama kanalına düştü.Mehmet Emin Diş, eşi Rabia Diş’i kamyonetin tavanına çıkardı. Daha sonrada kendi kamyonetin tavanına çıkan Diş, telefonla yardım istedi. Kısa sürede olay yerine polis ve Can-Kur ekipleri geldi. Bir süre kamyonetin tavanında kurtarılmayı bekleyen karı koca botla kanala inen ekipler tarafından kurtarıldı. Mehmet Emin Diş, caddede ilerlerken birden direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, daha sonra sulama kanalına düştüğünü, suyun seviyesinin çok yüksek olmamasından dolayı kurtulduklarını belirterek, “Ben yüzme biliyordum ama eşim bilmiyordu. Suyun seviyesi yüksek olsa başımıza kötü şeyler gelebilirdi” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211020/15-metrelik-ucurumdan-ucan-alkollu-surucu-olmedigim-icin-pismanim-1050020721.html
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050804237_413:0:3144:2048_1920x0_80_0_0_90b961eba1026d2123c41ff12c1337ff.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, trafik, adana, trafik kazası, direksiyon
Sulama kanalına düşen kamyonette mahsur kalan karı koca, aracın tavanında kurtarılmayı bekledi
Adana’da sulama kanalına düşen kamyonetin içindeki karı koca kendilerini son anda aracın tavanına attı. Bir süre aracın tavanında oturan çift, kurtarılmayı bekledi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde, Mehmet Emin Diş'in sürdüğü kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sembül Caddesi'nde sulama kanalına düştü.
Mehmet Emin Diş, eşi Rabia Diş’i kamyonetin tavanına çıkardı. Daha sonrada kendi kamyonetin tavanına çıkan Diş, telefonla yardım istedi.
Kısa sürede olay yerine polis ve Can-Kur ekipleri geldi. Bir süre kamyonetin tavanında kurtarılmayı bekleyen karı koca botla kanala inen ekipler tarafından kurtarıldı.
Mehmet Emin Diş, caddede ilerlerken birden direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, daha sonra sulama kanalına düştüğünü, suyun seviyesinin çok yüksek olmamasından dolayı kurtulduklarını belirterek, “Ben yüzme biliyordum ama eşim bilmiyordu. Suyun seviyesi yüksek olsa başımıza kötü şeyler gelebilirdi” dedi.