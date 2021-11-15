https://tr.sputniknews.com/20211115/tbmm-baskani-sentoptan-basak-cengizin-ailesine-taziye-ziyareti-1050830755.html

TBMM Başkanı Şentop'tan, Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti

TBMM Başkanı Şentop'tan, Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. 15.11.2021, Sputnik Türkiye

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tbmm

mustafa şen

başak cengiz

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, , İstanbul Ataşehir'de Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şentop acılı aileye, olayı duyduğu andan itibaren büyük bir üzüntü yaşadığını belirterek, "Kadına yönelik şiddet vakaları canımızı yakmaktadır. Suçluların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için üzerimize ne düşerse yapmaktayız ve yapmaya devam edeceğiz. Başak kızımızın hukuk sürecini yakından takip ediyorum. Evladımızı hunharca öldüren bu kişinin gerekli cezayı alacağından eminim" ifadelerine yer verdi.Anne Beyhan Cengiz de Meclis Başkanı Şentop'a desteğinden dolayı teşekkür ederek, "Devlet acılı günümüzde yanımızda. Bizi yalnız bırakmadınız" ifadelerini kullandı.Şentop, aileye taziyelerini ileterek Başak Cengiz için dua etti.Evin önündeki taziye çadırına da uğrayan Meclis Başkanı Şentop'a, ziyaretinde Ankara Valisi Vasip Şahin eşlik etti.

https://tr.sputniknews.com/20211114/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-basak-cengizin-ailesine-taziye-ziyaretinde-bulundu-1050789300.html

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