https://tr.sputniknews.com/20211115/zuhal-olcay-sahnede-bir-kiyafeti-en-az-4-5-kez-giymeliyiz-1050799715.html

Zuhal Olcay: Sahnede bir kıyafeti en az 4-5 kez giymeliyiz

Zuhal Olcay: Sahnede bir kıyafeti en az 4-5 kez giymeliyiz

Şarkıcı Zuhal Olcay, sanatçıların sahnede giydikleri kostümleri 'defalarca kullanmaları gerektiğini' belirterek Nasıl ki evimizdeki musluğu gerektiği zaman... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

kostüm

sahne

zuhal olcay

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Sahne için üç yıl önce hazırlanan bir kostüm giymeyi tercih eden şarkıcı ve oyuncu Zuhal Olcay, "Sahne kıyafetlerine bu kadar çok para harcamak yerine, kostümleri defalarca kullanmak zorundayız. Hem maddi olarak hem de dünya gezegenine saygı gereği bunu yapmamız gerekiyor. Bir kumaşın beyaza boyanmasında korkunç litrelerce su gidiyor. Nasıl ki evimizdeki musluğu gerektiği zaman açıp kapatıyoruz, bu da aynı mantık" dedi.Olcay, önceki gün Beşiktaş'taki bir otelde sevenleriyle buluştu. Salonda masalar sosyal mesafeye göre hazırlanmasının üzerine Olcay, "Mesafeliyiz, kalpler mesafeli olmasın" diyerek konserine başladı.'Sahne kıyafetlerini 4-5 kere giymemiz gerekiyor'Habertürk'te yer alan habere göre; sahne programında iki kostüm giyen 64 yaşındaki şarkıcı, bir yeni bir de üç yıl önce hazırlanan elbiseyi giymeyi tercih etti. "Bir kıyafeti en az 4-5 kez giymeliyiz." diyen Zuhal Olcay, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:"Sahne kıyafetlerine bu kadar çok para harcamak yerine, kostümleri defalarca kullanmak zorundayız. Hem maddi olarak hem de dünya gezegenine saygı gereği bunu yapmamız gerekiyor. Her konserde binlerce lira harcayıp kostümler yaptırmanın hiçbir alemi yok! Popüler kültür; kıyafetiyle ve sahne performansıyla tabii ki bir bütün. Performansımızın içinde o kıyafet de konuşulması gereken bir şey ama; günümüz dünyasında bu konuda daha tutumlu, daha dikkatli olmamız gerekiyor."

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kostüm, sahne, zuhal olcay