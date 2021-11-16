https://tr.sputniknews.com/20211116/3-yasindaki-muslume-7-gundur-araniyor-1050867583.html

3 yaşındaki Müslüme 7 gündür aranıyor

3 yaşındaki Müslüme 7 gündür aranıyor

Mersin'in Gülnar ilçesinde, Sarıkeçili Yörük ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolan 3 yaşındaki Müslüme 7 gündür aranıyor. Mersin Valisi Ali... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T20:09+0300

2021-11-16T20:09+0300

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Mersin'in Gülnar ilçesinde ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada, 10 Kasım'da kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.Kış mevsimi nedeniyle Mersin'in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörükleri'nden Yağal ailesinin 10 Kasım'da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolan kızları Müslüme'nin bulunması amacıyla yürütülen ve dün havanın kararması yüzünden ara verilen çalışmalara sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı.AFAD, AKUT, itfaiye, jandarma ve çeşitli belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek veriyor.Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erdem Ersoy'ın yönettiği çalışmaları, Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da takip ediyor.Bölgede drone ile yapılan çalışmalarda arama kurtarma köpekleri de kullanılıyor.Kayıp kız çocuğu Müslüme'ye ait olduğu değerlendirilen ayak izine rastlanan bölgede yoğunlaştırılan çalışmalar sürüyor.Bölgedeki çalışmalarını sürdüren AFAD ekipleri, 500 metre yüksekliğindeki kanyonda arama yaptı.Halat yardımıyla dik ve sarp yamaçlardan kanyona inen ekiplere, AKUT ekipleri de destek verdi.Vali Su, bölgede inceleme yaptıMersin Valisi Ali İhsan Su, bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.Kaymakam Bayraklı'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Su, ardından Müslüme'nin ailesinin yaşadığı çadırı da ziyaret etti.Su, burada Müslüme'nin yakınlarıyla görüştü.Vali Su, ziyaretin ardından gazetecilere, bölgedeki çalışmalara hem ekiplerin hem de gönüllü vatandaşların katıldığını söyledi.Çalışmalar hakkında bilgiler veren Su, "İnsanlı keşif uçaklarımız bu alanda keşifler yapıyor. Termal kameralarla bakıyoruz. Kadavra köpekleriyle araştırma yapıyoruz. İz takip köpekleriyle araştırmalarımız devam ediyor. Arkadaşlarımız her detayı inceliyor. Her türlü ihtimali göz önünde bulundurup ona göre çalışmalarını sürdürüyorlar. İnşallah en kısa zamanda yavrumuzu bulup ailesine teslim ederiz” dedi.Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, arama çalışmalarının titizlikle yürütüldüğü, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalara destek verdiğini belirterek, "7 gündür devletin bütün kurumları, Gülnar ve çevre belediye başkanlarımız ve ekipleri burada. İlk günkü heyecan ve ümitle Müslüme'mizi arama çalışmaları devam ediyor. İnşallah bulacağız” diye konuştu.

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haberler, türkiye, mersin, çocuk, kayıp