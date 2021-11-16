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https://tr.sputniknews.com/20211116/ab-ulkelerine-seyahatlerde-7-euro-odeme-zorunlulugu-geliyor-1050851311.html
AB ülkelerine seyahatlerde 7 euro ödeme zorunluluğu geliyor
AB ülkelerine seyahatlerde 7 euro ödeme zorunluluğu geliyor
Önümüzdeki yıldan itibaren AB vatandaşı olmayanlar için seyahat öncesinde 7 euro ödeme yaparak bir form doldurmaları zorunluluğu getirilecek. 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T13:22+0300
2021-11-16T13:22+0300
dünya
avrupa birliği
vize
seyahat
ödeme
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ABD'liler, Avustralyalılar, İngilizler ve Schengen bölgesi dışından gelen seyahatçiler, gelecek yıldan 7 euro'luk bir başvuru formu doldurmak zorunda olacak.'90 gün kuralı' uyarınca, AB vatandaşı olmayanların 180 gün haklarından yalnızca yarısını kullanmalarına izin veriliyordu.Yeni koyulan kural ile köklü bir değişim öngörülmüyor; AB ülkelerinde geçirilecek zamanda herhangi bir kısıtlama yapılmazken seyahatçilerin tamamen kontrol dışında kalmaması hedefleniyor.Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS), yeni kuralın AB'de 'güvenliği artırma ve birliğe dönük sağlık tehditlerinin önleme' maskadıyla konulduğunu açıkladı.Yeni tedbir, AB ülkelerinden birinde kalıcı olarak ikamet etmeyen ya da bir AB ülkesinde kalabilmek için vizeye ihtiyacı olmayan kişileri ilgilendiriyor; turistler, ikinci ev sahipleri, geçici işlerde çalışanlar, aile fertleri ya da arkadaşlarını ziyarete gelenler bu kurala tabi tutulacak.
https://tr.sputniknews.com/20211109/ab-ukraynayi-seyahat-edilmemesi-tavsiye-edilen-kirmizi-ulkeler-listesine-aldi-1050618304.html
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avrupa birliği, vize, seyahat, ödeme

AB ülkelerine seyahatlerde 7 euro ödeme zorunluluğu geliyor

13:22 16.11.2021
© REUTERS / Gonzalo FuentesParis - havaalanı
Paris - havaalanı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
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Önümüzdeki yıldan itibaren AB vatandaşı olmayanlar için seyahat öncesinde 7 euro ödeme yaparak bir form doldurmaları zorunluluğu getirilecek.
ABD'liler, Avustralyalılar, İngilizler ve Schengen bölgesi dışından gelen seyahatçiler, gelecek yıldan 7 euro'luk bir başvuru formu doldurmak zorunda olacak.
'90 gün kuralı' uyarınca, AB vatandaşı olmayanların 180 gün haklarından yalnızca yarısını kullanmalarına izin veriliyordu.
Yeni koyulan kural ile köklü bir değişim öngörülmüyor; AB ülkelerinde geçirilecek zamanda herhangi bir kısıtlama yapılmazken seyahatçilerin tamamen kontrol dışında kalmaması hedefleniyor.
Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS), yeni kuralın AB'de 'güvenliği artırma ve birliğe dönük sağlık tehditlerinin önleme' maskadıyla konulduğunu açıkladı.
Yeni tedbir, AB ülkelerinden birinde kalıcı olarak ikamet etmeyen ya da bir AB ülkesinde kalabilmek için vizeye ihtiyacı olmayan kişileri ilgilendiriyor; turistler, ikinci ev sahipleri, geçici işlerde çalışanlar, aile fertleri ya da arkadaşlarını ziyarete gelenler bu kurala tabi tutulacak.
Ukrayna ve Avrupa Birliği bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
KORONAVİRÜS
AB, Ukrayna'yı seyahat edilmemesi tavsiye edilen 'kırmızı ülkeler' listesine aldı
9 Kasım, 13:04
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