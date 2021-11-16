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ABD’de 'komplo teorisyeni', dezenformasyon yaptığı gerekçesiyle tazminat ödeyecek
ABD’de 'komplo teorisyeni', dezenformasyon yaptığı gerekçesiyle tazminat ödeyecek
ABD'de 2012'de Sandy Hook İlkokulunda çocukları hedef alan silahlı saldırının gerçekte yaşanmadığını iddia eden Amerikalı internet ve radyo programcısı Alex... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T04:51+0300
2021-11-16T04:51+0300
dünya
abd
okul
sandy hook
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Sandy Hook İlkokulundaki silahlı saldırıda çocuklarını kaybeden ailelerin, söz konusu saldırının yalan olduğunu iddia eden Alex Jones’a açtıkları hakaret davasında hakim Jones’un ve kendisine bağlı şirketlerin ailelere tazminat ödemesine hükmetti.Hükmün en önemli gerekçesi olarak, davalının mahkemeye karşı delil sunma yükümlülüğünü bilerek ve isteyerek yerine getirmemesi gösterildi.Tazminat tutarlarının ilerleyen duruşmalarda belli olacağı ifade edildi.Aşırı sağcı komplo teorileriyle tanınan Amerikalı radyo programcısı Alex Jones, Infowars gibi dezenformasyon kaynağı olarak değerlendirilen sitelerin de sahibi.Bireysel silahlanmayla ilgili tartışmalarda silah kontrolüne karşı fikirleriyle tanınan Jones, ABD'de 2012'de Sandy Hook İlkokulunda 20’si çocuk 26 kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırının, bireysel silahlanma karşıtlarının oyunu olduğunu iddia etmiş, tepkiler üzerine saldırının gerçek olduğunu sonradan kabul etmişti.Jones, ayrıca Oklahoma bombalaması ve 11 Eylül saldırılarını ABD hükümetinin planladığını, NASA'nın Ay'a ayak basma olayını sahnelediğini ve büyük şirketlerin yapay ekonomik krizler, gözetleme teknolojileri ve organize terör olayları aracılığıyla kitleleri yönlendirerek dünyayı idare ettiğini savunuyordu.
https://tr.sputniknews.com/20180215/abd-okul-saldiri-silah-paylasim-1032260479.html
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abd, okul, sandy hook

ABD’de 'komplo teorisyeni', dezenformasyon yaptığı gerekçesiyle tazminat ödeyecek

04:51 16.11.2021
© REUTERS / JIM BOURGAlex Jones
Alex Jones - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© REUTERS / JIM BOURG
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ABD'de 2012'de Sandy Hook İlkokulunda çocukları hedef alan silahlı saldırının gerçekte yaşanmadığını iddia eden Amerikalı internet ve radyo programcısı Alex Jones, tazminat ödemeye mahkum edildi.
Sandy Hook İlkokulundaki silahlı saldırıda çocuklarını kaybeden ailelerin, söz konusu saldırının yalan olduğunu iddia eden Alex Jones’a açtıkları hakaret davasında hakim Jones’un ve kendisine bağlı şirketlerin ailelere tazminat ödemesine hükmetti.
Hükmün en önemli gerekçesi olarak, davalının mahkemeye karşı delil sunma yükümlülüğünü bilerek ve isteyerek yerine getirmemesi gösterildi.
Tazminat tutarlarının ilerleyen duruşmalarda belli olacağı ifade edildi.
Aşırı sağcı komplo teorileriyle tanınan Amerikalı radyo programcısı Alex Jones, Infowars gibi dezenformasyon kaynağı olarak değerlendirilen sitelerin de sahibi.
Bireysel silahlanmayla ilgili tartışmalarda silah kontrolüne karşı fikirleriyle tanınan Jones, ABD'de 2012'de Sandy Hook İlkokulunda 20’si çocuk 26 kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırının, bireysel silahlanma karşıtlarının oyunu olduğunu iddia etmiş, tepkiler üzerine saldırının gerçek olduğunu sonradan kabul etmişti.
Jones, ayrıca Oklahoma bombalaması ve 11 Eylül saldırılarını ABD hükümetinin planladığını, NASA'nın Ay'a ayak basma olayını sahnelediğini ve büyük şirketlerin yapay ekonomik krizler, gözetleme teknolojileri ve organize terör olayları aracılığıyla kitleleri yönlendirerek dünyayı idare ettiğini savunuyordu.
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