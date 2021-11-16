https://tr.sputniknews.com/20211116/ak-partili-nergisten-osman-ocalan-sorusuna-yanit-turkiyeye-gomulmesinde-bir-sakinca-gormuyorum-1050842153.html

AK Partili Nergis’ten Osman Öcalan sorusuna yanıt: Türkiye’ye gömülmesinde bir sakınca görmüyorum

AK Partili Nergis’ten Osman Öcalan sorusuna yanıt: Türkiye’ye gömülmesinde bir sakınca görmüyorum

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın ölümüne ilişkin kendisine yöneltilen bir soruya "Türkiye... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T09:54+0300

2021-11-16T09:54+0300

2021-11-16T09:54+0300

politika

ak parti

pkk

türkiye

kayseri

abdullah öcalan

milletvekili

osman öcalan

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AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, ETV Kayseri televizyonunda bir programa katıldı. Haber Müdürü Şeyda Ataşır'ın “Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan öldü. ‘Türkiye’ye gömülmesini istiyoruz’ diye bir açıklama yapıldı. Siz bununla ilgili neler söylersiniz?” sorusuna Nergis, “Nerede vefat etti bilmiyorum. Takip etmedim” diye yanıt verdi. Bunun üzerine Ataşır, “Irak’ta” karşılığını verdi.“Böyle bir talep mi var Türkiye’ye gömülmesi ile ilgili? Haberi sizden duydum” diyen Nergis, konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20211115/abdullah-ocalanin-kardesi-osman-ocalan-oldu-1050799847.html

kayseri

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