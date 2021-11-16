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AK Partili Nergis’ten Osman Öcalan sorusuna yanıt: Türkiye’ye gömülmesinde bir sakınca görmüyorum
AK Partili Nergis’ten Osman Öcalan sorusuna yanıt: Türkiye’ye gömülmesinde bir sakınca görmüyorum
AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın ölümüne ilişkin kendisine yöneltilen bir soruya "Türkiye... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T09:54+0300
2021-11-16T09:54+0300
politika
ak parti
pkk
türkiye
kayseri
abdullah öcalan
milletvekili
osman öcalan
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AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, ETV Kayseri televizyonunda bir programa katıldı. Haber Müdürü Şeyda Ataşır'ın “Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan öldü. ‘Türkiye’ye gömülmesini istiyoruz’ diye bir açıklama yapıldı. Siz bununla ilgili neler söylersiniz?” sorusuna Nergis, “Nerede vefat etti bilmiyorum. Takip etmedim” diye yanıt verdi. Bunun üzerine Ataşır, “Irak’ta” karşılığını verdi.“Böyle bir talep mi var Türkiye’ye gömülmesi ile ilgili? Haberi sizden duydum” diyen Nergis, konuya ilişkin olarak şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20211115/abdullah-ocalanin-kardesi-osman-ocalan-oldu-1050799847.html
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AK Partili Nergis’ten Osman Öcalan sorusuna yanıt: Türkiye’ye gömülmesinde bir sakınca görmüyorum

09:54 16.11.2021
© FlickrHülya Atçı Nergis
Hülya Atçı Nergis - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© Flickr
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AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın ölümüne ilişkin kendisine yöneltilen bir soruya "Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı, öyle bir talebi var ise gömülebilir yani gömülmesinde ben bir sakınca görmüyorum" yanıtını verdi.
AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, ETV Kayseri televizyonunda bir programa katıldı.
Haber Müdürü Şeyda Ataşır'ın “Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan öldü. ‘Türkiye’ye gömülmesini istiyoruz’ diye bir açıklama yapıldı. Siz bununla ilgili neler söylersiniz?” sorusuna Nergis, “Nerede vefat etti bilmiyorum. Takip etmedim” diye yanıt verdi. Bunun üzerine Ataşır, “Irak’ta” karşılığını verdi.
Böyle bir talep mi var Türkiye’ye gömülmesi ile ilgili? Haberi sizden duydum” diyen Nergis, konuya ilişkin olarak şunları söyledi:
"Bu konuyu devletin yetkili kurumları değerlendirir. Benim için, yani ben, şu aşamada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı, öyle bir talebi var ise gömülebilir yani gömülmesinde ben bir sakınca görmüyorum."
Osman Öcalan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
TÜRKİYE
Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü
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