Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211116/babasinin-emekli-maasini-alabilmek-icin-cesedini-1-yil-evde-sakladi-1050867287.html
Babasının emekli maaşını alabilmek için cesedini 1 yıl evde sakladı
Babasının emekli maaşını alabilmek için cesedini 1 yıl evde sakladı
Japonya'da babasının cansız bedenini 1 yıl boyunca evde saklayan 54 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Annesinin de aynı evde 4 gün önce öldüğü anlaşılan... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T19:48+0300
2021-11-16T19:48+0300
türkiye
japonya
maaş
emekli
emekli maaşı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1050867136_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_e88ba3977ab4ccd585f3cc63c897105d.jpg
Japonya'nın Mie eyaletinde, 54 yaşındaki Takashi Morishita, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden babasının cansız bedenini evde sakladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.Yarı zamanlı işçi olarak çalışan Takashi Morishita'nın, dün sabah polis ihbar hattını arayarak suçunu itiraf ettiği bildirilirken, yapılan teknik incelemelerde şahsın annesinin de aynı evde 4 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.Morishita'nın polise verdiği ifadede, suçlamaları kabul ettiği ve "Emekli maaşlarını alabilmek için ölümleri bildirmedim" dediği belirtildi.Cesetlerin kesin ölüm nedenini belirlemek üzere ayrıntılı soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20170801/kiz-arkadas-ceset-buzdolabi-1029519293.html
türkiye
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1050867136_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_db57138e5fbe3ea93a2e6223272748b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
japonya, maaş, emekli, emekli maaşı

Babasının emekli maaşını alabilmek için cesedini 1 yıl evde sakladı

19:48 16.11.2021
© AABankamatik - banka - para çekme
Bankamatik - banka - para çekme - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© AA
Abone ol
Japonya'da babasının cansız bedenini 1 yıl boyunca evde saklayan 54 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Annesinin de aynı evde 4 gün önce öldüğü anlaşılan kişi, polise verdiği ifadede, "Emekli maaşlarını alabilmek için ölümleri bildirmedim" dedi.
Japonya'nın Mie eyaletinde, 54 yaşındaki Takashi Morishita, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden babasının cansız bedenini evde sakladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Yarı zamanlı işçi olarak çalışan Takashi Morishita'nın, dün sabah polis ihbar hattını arayarak suçunu itiraf ettiği bildirilirken, yapılan teknik incelemelerde şahsın annesinin de aynı evde 4 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.
Morishita'nın polise verdiği ifadede, suçlamaları kabul ettiği ve "Emekli maaşlarını alabilmek için ölümleri bildirmedim" dediği belirtildi.
Cesetlerin kesin ölüm nedenini belirlemek üzere ayrıntılı soruşturma başlatıldı.
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2017
DÜNYA
Eski kız arkadaşının cesedini buzdolabında sakladı
1 Ağustos 2017, 20:04
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:49Murat Gezici: İktidar baharda referandumla yarı başkanlık isteyecek
20:41YÖK Başkanı Özvar: Tıp eğitiminin ve öğrencilerin 2. planda kaldığını tespit ettiğimiz yerler mevcut
20:39Van Gölü kıyısında Demir Çağı'na ait insan kemikleri bulundu
20:36AB Türkiye Delegasyonu Başkanı: Türkiye, Paris Anlaşması'nı imzalayarak önemli bir adım attı
20:24Milli Savunma Bakanı Akar: Türkiye'ye bir hava taarruzu oldu da biz S-400'ü kullanmadık mı?
20:24Orman yangınları için 5 uçak alınacak
20:19Paketleme makinesine kapılan 13 yaşındaki Suriyeli çocuk işçi hayatını kaybetti
20:093 yaşındaki Müslüme 7 gündür aranıyor
20:04İznik'te kanalizasyon çalışmasında tarihi oda mezar bulundu
19:48Babasının emekli maaşını alabilmek için cesedini 1 yıl evde sakladı
19:47Facebook, Suriye ve Pakistanlı hackerlara karşı önlem aldığını açıkladı
19:37Belarus-Polonya sınırındaki nehirde boğulan Suriyeli gencin cenazesi, Polonya'da defnedildi
19:32Şoygu: Azeri-Ermeni sınırında tırmanan gerilimi sonlandırmak için azami çaba sarf etmeye hazırız
19:19ÇHD’li avukatların davasında mütalaa açıklandı: 53.5 yıla kadar hapis talebi
19:03İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam
18:52'Lukaşenko, sınırdaki göçmenlerin lojistik merkezine alınması için talimat verdi'
18:49Britanya Başbakanı'nın babasını, biri milletvekili diğeri gazeteci iki kadın cinsel tacizle suçladı
18:38AK Partili Özkan'dan Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' yanıtı: Herkesten tek tek özür dilemesi gerekir
18:3014 gündür kayıp olan gencin cesedi, evin çatısında bulundu
18:27İspanya'da Uluslararası Dünya Flamenko Günü buruk kutlandı