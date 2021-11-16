https://tr.sputniknews.com/20211116/babasinin-emekli-maasini-alabilmek-icin-cesedini-1-yil-evde-sakladi-1050867287.html

Babasının emekli maaşını alabilmek için cesedini 1 yıl evde sakladı

Babasının emekli maaşını alabilmek için cesedini 1 yıl evde sakladı

Japonya'da babasının cansız bedenini 1 yıl boyunca evde saklayan 54 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Annesinin de aynı evde 4 gün önce öldüğü anlaşılan... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T19:48+0300

2021-11-16T19:48+0300

2021-11-16T19:48+0300

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emekli maaşı

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Japonya'nın Mie eyaletinde, 54 yaşındaki Takashi Morishita, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden babasının cansız bedenini evde sakladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.Yarı zamanlı işçi olarak çalışan Takashi Morishita'nın, dün sabah polis ihbar hattını arayarak suçunu itiraf ettiği bildirilirken, yapılan teknik incelemelerde şahsın annesinin de aynı evde 4 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.Morishita'nın polise verdiği ifadede, suçlamaları kabul ettiği ve "Emekli maaşlarını alabilmek için ölümleri bildirmedim" dediği belirtildi.Cesetlerin kesin ölüm nedenini belirlemek üzere ayrıntılı soruşturma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20170801/kiz-arkadas-ceset-buzdolabi-1029519293.html

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japonya, maaş, emekli, emekli maaşı