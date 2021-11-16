https://tr.sputniknews.com/20211116/belarus-polonya-sinirindaki-nehirde-bogulan-suriyeli-gencin-cenazesi-polonyada-defnedildi-1050866936.html

Belarus-Polonya sınırındaki nehirde boğulan Suriyeli gencin cenazesi, Polonya'da defnedildi

Belarus-Polonya sınırındaki nehirde boğulan Suriyeli gencin cenazesi, Polonya'da defnedildi

Belarus-Polonya sınırında, kış koşullarına rağmen binlerce göçmenin bekleyişi sürüyor. Güvenlik önlemlerinin alındığı sınırdan geçmek isteyen 19 yaşındaki... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T19:37+0300

2021-11-16T19:37+0300

2021-11-16T19:37+0300

polonya-belarus sınırında göçmen krizi

göçmen

polonya-belarus göçmen krizi

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Binlerce Iraklı, Yemenli ve Suriyeli'nin Polonya-Belarus sınırındaki bekleyişi sürüyor. Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce göçmen, Polonya'dan geçerek Batı Avrupa ülkelerine ulaşmak istiyor.19 yaşındaki Suriyeli genç Ahmet el Hasan da Belarus'tan Polonya'ya geçmek istiyordu. Belarus sınır hattındaki Bug nehrinden geçip Polonya'ya ulaşmak istedi, ancak başaramadı.Suriye'nin Humus kentinde doğan Ahmet el Hasan'ın cenazesi 30 Ekim'den bu yana otopsi için bekletiliyordu. Bu sürede ailesi ile irtibat kuruldu.Halen Ürdün'de bir mülteci kampında yaşayan annesi, oğlunun Polonya'da defnedilmesini kabul etti.Ahmet el Hasan, hayatını kaybettiği sınır bölgesine 9 kilometre uzaklıktaki, Polonya'da Tatarların yaşadığı Bohoniki kasabasında, Müslüman mezarlığında toprağa verildi.Ahmet El Hasan'ın cenazesi, krizin derinleştiği son dönemde ölen bir göçmene ait ilk cenazeydi.

https://tr.sputniknews.com/20211115/lukasenko-polonya-sinirindaki-gocmenleri-eve-donmeleri-icin-ikna-etmeye-calisiyoruz-1050810898.html

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göçmen, polonya-belarus göçmen krizi