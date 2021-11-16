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Türkiye
Мигранты собираются на белорусско-польской границе в попытке пересечь ее на пограничном переходе Брузги-Кузница-Белостоцкая - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211116/belarus-polonya-sinirindaki-nehirde-bogulan-suriyeli-gencin-cenazesi-polonyada-defnedildi-1050866936.html
Belarus-Polonya sınırındaki nehirde boğulan Suriyeli gencin cenazesi, Polonya'da defnedildi
Belarus-Polonya sınırındaki nehirde boğulan Suriyeli gencin cenazesi, Polonya'da defnedildi
Belarus-Polonya sınırında, kış koşullarına rağmen binlerce göçmenin bekleyişi sürüyor. Güvenlik önlemlerinin alındığı sınırdan geçmek isteyen 19 yaşındaki... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T19:37+0300
2021-11-16T19:37+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
göçmen
polonya-belarus göçmen krizi
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Binlerce Iraklı, Yemenli ve Suriyeli'nin Polonya-Belarus sınırındaki bekleyişi sürüyor. Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce göçmen, Polonya'dan geçerek Batı Avrupa ülkelerine ulaşmak istiyor.19 yaşındaki Suriyeli genç Ahmet el Hasan da Belarus'tan Polonya'ya geçmek istiyordu. Belarus sınır hattındaki Bug nehrinden geçip Polonya'ya ulaşmak istedi, ancak başaramadı.Suriye'nin Humus kentinde doğan Ahmet el Hasan'ın cenazesi 30 Ekim'den bu yana otopsi için bekletiliyordu. Bu sürede ailesi ile irtibat kuruldu.Halen Ürdün'de bir mülteci kampında yaşayan annesi, oğlunun Polonya'da defnedilmesini kabul etti.Ahmet el Hasan, hayatını kaybettiği sınır bölgesine 9 kilometre uzaklıktaki, Polonya'da Tatarların yaşadığı Bohoniki kasabasında, Müslüman mezarlığında toprağa verildi.Ahmet El Hasan'ın cenazesi, krizin derinleştiği son dönemde ölen bir göçmene ait ilk cenazeydi.
https://tr.sputniknews.com/20211115/lukasenko-polonya-sinirindaki-gocmenleri-eve-donmeleri-icin-ikna-etmeye-calisiyoruz-1050810898.html
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göçmen, polonya-belarus göçmen krizi

Belarus-Polonya sınırındaki nehirde boğulan Suriyeli gencin cenazesi, Polonya'da defnedildi

19:37 16.11.2021
© AFP 2021 / WOJTEK RADWANSKIPolonya-Belarus göçmen krizi
Polonya-Belarus göçmen krizi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© AFP 2021 / WOJTEK RADWANSKI
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Belarus-Polonya sınırında, kış koşullarına rağmen binlerce göçmenin bekleyişi sürüyor. Güvenlik önlemlerinin alındığı sınırdan geçmek isteyen 19 yaşındaki Suriyeli Ahmet el Hasan, Belarus-Polonya sınırındaki nehirde boğularak hayatını kaybetti
Binlerce Iraklı, Yemenli ve Suriyeli'nin Polonya-Belarus sınırındaki bekleyişi sürüyor. Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce göçmen, Polonya'dan geçerek Batı Avrupa ülkelerine ulaşmak istiyor.
19 yaşındaki Suriyeli genç Ahmet el Hasan da Belarus'tan Polonya'ya geçmek istiyordu. Belarus sınır hattındaki Bug nehrinden geçip Polonya'ya ulaşmak istedi, ancak başaramadı.
Suriye'nin Humus kentinde doğan Ahmet el Hasan'ın cenazesi 30 Ekim'den bu yana otopsi için bekletiliyordu. Bu sürede ailesi ile irtibat kuruldu.
Halen Ürdün'de bir mülteci kampında yaşayan annesi, oğlunun Polonya'da defnedilmesini kabul etti.

Ahmet el Hasan, hayatını kaybettiği sınır bölgesine 9 kilometre uzaklıktaki, Polonya'da Tatarların yaşadığı Bohoniki kasabasında, Müslüman mezarlığında toprağa verildi.
Ahmet El Hasan'ın cenazesi, krizin derinleştiği son dönemde ölen bir göçmene ait ilk cenazeydi.
Belarus-Polonya sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Belarus: Polonya sınırındaki göçmenleri eve dönmeye iknaya çalışıyoruz, kimse geri dönmek istemiyor
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