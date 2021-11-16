https://tr.sputniknews.com/20211116/berlusconinin-doktoru-zangrillo-genoa-kulubunun-baskani-oldu-1050849465.html

Berlusconi'nin doktoru Zangrillo, Genoa Kulübü’nün başkanı oldu

Berlusconi'nin doktoru Zangrillo, Genoa Kulübü’nün başkanı oldu

İtalya Serie A takımlarından Genoa'nın ABD merkezli 777 Partners isimli girişime devri tamamlandı ve yeni başkanı Silvio Berlusconi'nin doktoru Alberto... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T12:50+0300

2021-11-16T12:50+0300

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silvio berlusconi

spor

futbol

alberto zangrillo

doktor

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Kırmızı-mavili ekipten yapılan açıklamada, İtalyan futbolunun en eski kulübünün satış ve devir işlemlerinin bugün tamamlandığı belirtilerek, tıp doktoru Prof. Alberto Zangrillo'nun kulüp yönetimine katılıp, yeni başkan olduğu bildirildi.İtalya'nın eski başbakanlarından ve Milan Kulübü’nün eski sahibi Silvio Berlusconi'nin doktoru olmasıyla bilinen Zangrillo, 1893 yılında kurulan Genoa'nın tarihindeki 46. başkan oldu.777 Partners isimli girişim, 23 Eylül'de kulübü İtalyan sahibi Enrico Preziosi'den almak üzere girişim başlatmıştı.Genoa Kulübü, ekim ayında Türkiye'den Orka Holding bünyesindeki hazır giyim markası Damat-Tween ile 2 yıllık giyim sponsorluğu anlaşması imzalamıştı.Teknik direktörlüğe Shevchenko gelmiştiSerie A'da bu sezon oynadığı 12 maçta topladığı 9 puanla 17. sırada yer alan Genoa, son olarak 7 Kasım'da Davide Ballardini'nin yerine teknik direktörlük görevine Ukraynalı Andriy Shevchenko'yu getirmişti.

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silvio berlusconi, futbol, alberto zangrillo, doktor