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https://tr.sputniknews.com/20211116/bilim-insanlari-gunun-her-saati-dinlenebilecek-sarkiyi-buldu-1050859345.html
Bilim insanları günün her saati dinlenebilecek şarkıyı buldu
Bilim insanları günün her saati dinlenebilecek şarkıyı buldu
Bilim insanları, The Police'in 'Every Breath You Take' şarkısının günün tüm saatlerinde dinlenebildiğini tespit etti. 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T15:54+0300
2021-11-16T16:01+0300
yaşam
bilim insanları
araştırma
şarkı
the police
every breath you take
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Danimarka'daki Aarhus Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, günün hangi saatinde hangi müziklerin daha çok dinlendiğine ilişkin çalışma yürüttü.Buna göre bilim insanları, The Police grubunun 1983'te çıkardığı 'Every Breath You Take' şarkısının günün tüm saatlerinde dinlenebildiğini tespit etti.Sonuçları Royal Society dergisinde yayınlanan çalışmada araştımacılar, 24 saat boyunca dinlenen müzik türlerine ilişkin kalıpları (tempo, ses yüksekliği, dans edilebilirlik ve diğerleri) belirlemek üzere yaklaşık 4 milyon şarkının akış verilerini analiz etti.Çalışmada, müzik dinlemede günün 5 bölüme ayrıldığı ve her birinin farklı niteliklere sahip olan sabah, öğleden sonra, akşam, gece ve gece geç saatler ve sabahın ilk saatlerinden oluştuğu belirlendi.Bunun neticesinde ise sabahları daha yavaş ve geceleri de daha hareketli şarkıların tercih edildiği görüldü. Bilim insanları, bu 5 bölümün hepsine uyan niteliklere sahip parçanın da 'Every Breath You Take' olduğunu tespit etti.Araştırmanın baş yazarı Ole Adrian Heggli, NPR'e yaptığı açıklamada, "Bu çok ortalarda bir şarkı. Biraz demode ama çok da değil. Büyük bir sürprizi yok. Ve hepsi çok hoş, hatta belki de biraz mülayim bir şarkı" dedi.Bu şarkının, hit çıkarmak isteyen müzisyenler tarafından bir örnek olabileceğini söyleyen Heggli, bu araştırma sayesinde müzisyenlerin dinlenme potansiyellerini yukarıya çekebileceklerini de sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20210825/spotify-2021-yazinin-en-cok-dinlenenlerini-acikladi--1048313406.html
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bilim insanları, araştırma, şarkı, the police, every breath you take

Bilim insanları günün her saati dinlenebilecek şarkıyı buldu

15:54 16.11.2021 (güncellendi: 16:01 16.11.2021)
© Flickr / photo4jeniferMüzik - gitar
Müzik - gitar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© Flickr / photo4jenifer
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Bilim insanları, The Police'in 'Every Breath You Take' şarkısının günün tüm saatlerinde dinlenebildiğini tespit etti.
Danimarka'daki Aarhus Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, günün hangi saatinde hangi müziklerin daha çok dinlendiğine ilişkin çalışma yürüttü.
Buna göre bilim insanları, The Police grubunun 1983'te çıkardığı 'Every Breath You Take' şarkısının günün tüm saatlerinde dinlenebildiğini tespit etti.
Sonuçları Royal Society dergisinde yayınlanan çalışmada araştımacılar, 24 saat boyunca dinlenen müzik türlerine ilişkin kalıpları (tempo, ses yüksekliği, dans edilebilirlik ve diğerleri) belirlemek üzere yaklaşık 4 milyon şarkının akış verilerini analiz etti.
Çalışmada, müzik dinlemede günün 5 bölüme ayrıldığı ve her birinin farklı niteliklere sahip olan sabah, öğleden sonra, akşam, gece ve gece geç saatler ve sabahın ilk saatlerinden oluştuğu belirlendi.
Bunun neticesinde ise sabahları daha yavaş ve geceleri de daha hareketli şarkıların tercih edildiği görüldü.
Bilim insanları, bu 5 bölümün hepsine uyan niteliklere sahip parçanın da 'Every Breath You Take' olduğunu tespit etti.
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Araştırmanın baş yazarı Ole Adrian Heggli, NPR'e yaptığı açıklamada, "Bu çok ortalarda bir şarkı. Biraz demode ama çok da değil. Büyük bir sürprizi yok. Ve hepsi çok hoş, hatta belki de biraz mülayim bir şarkı" dedi.
Bu şarkının, hit çıkarmak isteyen müzisyenler tarafından bir örnek olabileceğini söyleyen Heggli, bu araştırma sayesinde müzisyenlerin dinlenme potansiyellerini yukarıya çekebileceklerini de sözlerine ekledi.
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