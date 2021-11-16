https://tr.sputniknews.com/20211116/bir-abd-savas-gemisi-daha-sarayburnuna-demirledi-1050841962.html

Bir ABD savaş gemisi daha Sarayburnu'na demirledi

Bir ABD savaş gemisi daha Sarayburnu'na demirledi

ABD Donanmasına ait USS Porter isimli savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi. 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T09:45+0300

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türkiye

abd

abd donanması

sarayburnu

uss porter

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ABD Donanmasına ait DDG 78 Borda numaralı 'USS Porter' adlı füze fırkateyni saat 08.00 sıralarında Karadeniz’den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Yaklaşık yarım saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altına yaklaşan gemide çok sayıda ABD askerinin olduğu gözlendi. Geminin boğazdan geçişi sırasında askerlerin boğazı izledikleri görülürken, gemiye Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar bölge Komutanlığı botları eşlik etti.

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abd, abd donanması, sarayburnu, uss porter