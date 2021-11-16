Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211116/bir-abd-savas-gemisi-daha-sarayburnuna-demirledi-1050841962.html
Bir ABD savaş gemisi daha Sarayburnu'na demirledi
Bir ABD savaş gemisi daha Sarayburnu'na demirledi
ABD Donanmasına ait USS Porter isimli savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi. 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T09:45+0300
2021-11-16T09:45+0300
2021-11-16T09:44+0300
türkiye
abd
abd donanması
sarayburnu
uss porter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1050841937_0:0:1575:886_1920x0_80_0_0_5e60d20be62d08d0b1a67362f78a27a7.png
ABD Donanmasına ait DDG 78 Borda numaralı 'USS Porter' adlı füze fırkateyni saat 08.00 sıralarında Karadeniz’den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Yaklaşık yarım saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altına yaklaşan gemide çok sayıda ABD askerinin olduğu gözlendi. Geminin boğazdan geçişi sırasında askerlerin boğazı izledikleri görülürken, gemiye Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar bölge Komutanlığı botları eşlik etti.
türkiye
sarayburnu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1050841937_0:0:1181:886_1920x0_80_0_0_63162a81a2cafa77f9b73b3b8c282dbc.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, abd donanması, sarayburnu, uss porter
Bir ABD savaş gemisi daha Sarayburnu'na demirledi
ABD Donanmasına ait USS Porter isimli savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi.
ABD Donanmasına ait
DDG 78 Borda numaralı 'USS Porter' adlı füze fırkateyni saat 08.00 sıralarında Karadeniz’den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
Yaklaşık
yarım saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altına yaklaşan gemide çok sayıda ABD askerinin olduğu gözlendi.
Geminin boğazdan geçişi sırasında
askerlerin boğazı izledikleri görülürken, gemiye Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar bölge Komutanlığı botları eşlik etti.