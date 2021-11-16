https://tr.sputniknews.com/20211116/cin-keci-ensestini-onlemek-icin-yuz-tanima-teknolojisi-kullaniyor-1050869818.html

Çin, keçi ensestini önlemek için yüz tanıma teknolojisi kullanıyor

Çin, keçi ensestini önlemek için yüz tanıma teknolojisi kullanıyor

Şangay'daki bir çiftliğin keçi sürüsü içinde ensest ilişkiyi önlemek için kullanmaya başladığı yüz tanımaya dayalı yapay zeka sisteminin gelecek yıl Çin... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T21:40+0300

2021-11-16T21:40+0300

2021-11-16T21:53+0300

yaşam

çin

keçi

yapay zeka

şangay

ensest ilişki

çiftlik

yüz tanıma teknolojisi

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Vatandaşların yüz tanıma teknolojisiyle gözetim altına alınmasının yaygın bir uygulama olduğu Çin'de çiftlik hayvanlarının da mahremiyet imtiyazı kalmadı. Şangay'daki bir çiftliğin keçi sürüsü içinde ensest ilişkiyi önlemek için kullanmaya başladığı yüz tanıma sisteminin gelecek yıl ülke genelinde tüm çiftliklerde kullanılması bekleniyor. Akraba iki keçi çiftleşirse uyarı gönderiyorŞimdilik keçileri gözetim altına alan Vert şehir çiftliğindeki yapay zeka sistemi, kamerayla izlediği keçileri renk kodlaması temelinde birbiriyle yakın akraba olmalarına göre takibe alıyor. Akraba iki keçi çiftleşmeye başlarsa uyarı gönderiyor. Böylece çiftlik çalışanlarının müdahalesiyle çiftleşme durdurulabiliyor.Ensest ilişki kaynaklı doğum kusurları önleniyorBu sistemle ensest ilişki kaynaklı doğum kusurları önlenerek hayvancılıkta iş verimliliği ve kalitesinin iyileştirilmesi hedefleniyor.Hastalıkları fark edip uyarıyorVücut şekli, davranış, hareket kalıpları gibi keçilerin özel karakteristiklerini de tanıyan sistem bununla da kalmıyor. Ağız yarası ve ishal gibi hastalıkların gelişip gelişmediğine de bakan sistem, kızıl ötesi sensörlerle keçinin vücut ısısını ölçüp 40 derecenin üzerinde olduğunu fark ettiğinde uyarı gönderiyor. İstihdam için kötü haberAncak bu yapay zeka sistemi insan istihdamı açısından kötü haber. Normalde epeyce insan çalıştırması gerektiren 10 binden fazla keçili bir çiftliği çekip çevirmeye bu sistem sayesinde 7 kişi yetebiliyor. Keçilerle ilgili güncellemelerin telefonlarına gönderilmesi sayesinde çalışanlar keçilerle ilgili dikkatleri kaybolmadan diğer görevlerini yerine getirebiliyor. Tüm bilgiler ekrana geliyorSistemi geliştiren Wanhe Teknoloji Grubu Başkanı Huang Zhen, Global Times gazetesine yaptığı açıklamada, “İşçiler keçilerin durumunu yerinde izlemek zorunda değil. Örneğin şu anda 3 bin keçiyi 11 kişiyle idare ediyoruz. Sistem her keçinin cinsiyetini, yaşını, kilosunu, sağlık, aşı ve hamilelik durumunu da içeren bilgileri bilgisayar ekranında gösterebiliyor" dedi. Yeni sistem, Şangay bölgesel yönetiminin web sitesinde de tanıtıldı.

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çin, keçi, yapay zeka, şangay, ensest ilişki, çiftlik, yüz tanıma teknolojisi