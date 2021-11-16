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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211116/getir-n11com-hissedari-olmak-uzere-rekabete-basvurdu-1050847228.html
Getir, n11.com hissedarı olmak üzere Rekabet’e başvurdu
Getir, n11.com hissedarı olmak üzere Rekabet’e başvurdu
Rekabet Kurumu sitesinde yer alan bilgiye göre Getir Perakende Lojistik AŞ, sermaye artırımı yoluyla Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim AŞ’de (n11.com)... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T12:13+0300
2021-11-16T12:13+0300
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Rekabet Kurumu sitesinde yer alan bilgiye göre Getir Perakende Lojistik AŞ, sermaye artırımı yoluyla Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim AŞ’de (n11.com) hissedar olmak üzere Rekabet Kurumu’na başvurdu.Bloomberg HT'de yer alan habere göre, haziran ayında son fonlama turunu tamamlayan Getir, aldığı 555 milyon dolarlık yatırımla 7,5 milyar dolarlık değerlemeye ulaşmıştı.Haziran'daki fonlama turunun ardından Bloomberg HT yayınına katılan Nazım Salur, sağlanan yeni kaynak ile hem Türkiye’deki işleri daha hızlı büyütmeyi hem de yeni ülkelerde faaliyete geçmeyi hedeflediklerini belirtmişti.Bu fonlamanın ardından Getir, Temmuz'da Avrupa pazarında bazı satın almalara imza atmıştı. Şirket hızlı market teslimatı sektöründe faaliyet gösteren Blok uygulamasının tamamını satın alarak, Barselona, Madrid ve Milano’da kendi adıyla hizmet vermeye başlayacağını duyurmuştu.Böylelikle Getir, Avrupa'da hizmet verdiği ülke sayısını 7'ye çıkarmıştı.Takip eden dönemde de araç paylaşım uygulaması Moov'a yatırım kararı alınmıştı. Şirket, Anadolu Grubu iştiraklerinden Çelik Motor ile araç kiralama platformu Moov'un yüzde 75 hissesini satın almak için Ağustos ayında bağlayıcı olmayan bir mutabakat sağlamıştı.Taraflarca sağlanmış mutabakata göre Moov'un sermayesini temsil eden payların yüzde 75'inin devir bedeli, 16 milyon dolar tutarı üzerine Moov'un kapanış tarihindeki bilançosunda yer alan araçlara ilişkin varlık ve yükümlülüklerinin netleştirilmesi ile hesaplanacak tutarın yüzde 75 oranındaki kısmının eklenmesi/çıkarılması şeklinde hesaplanacak.
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piyasa, rekabet kurumu, getir

Getir, n11.com hissedarı olmak üzere Rekabet’e başvurdu

12:13 16.11.2021
© Fotoğraf : TwitterGetir
Getir - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Rekabet Kurumu sitesinde yer alan bilgiye göre Getir Perakende Lojistik AŞ, sermaye artırımı yoluyla Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim AŞ’de (n11.com) hissedar olmak üzere Rekabet Kurumu’na başvurdu.
Rekabet Kurumu sitesinde yer alan bilgiye göre Getir Perakende Lojistik AŞ, sermaye artırımı yoluyla Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim AŞ’de (n11.com) hissedar olmak üzere Rekabet Kurumu’na başvurdu.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre, haziran ayında son fonlama turunu tamamlayan Getir, aldığı 555 milyon dolarlık yatırımla 7,5 milyar dolarlık değerlemeye ulaşmıştı.

Haziran'daki fonlama turunun ardından Bloomberg HT yayınına katılan Nazım Salur, sağlanan yeni kaynak ile hem Türkiye’deki işleri daha hızlı büyütmeyi hem de yeni ülkelerde faaliyete geçmeyi hedeflediklerini belirtmişti.
Bu fonlamanın ardından Getir, Temmuz'da Avrupa pazarında bazı satın almalara imza atmıştı. Şirket hızlı market teslimatı sektöründe faaliyet gösteren Blok uygulamasının tamamını satın alarak, Barselona, Madrid ve Milano’da kendi adıyla hizmet vermeye başlayacağını duyurmuştu.
Böylelikle Getir, Avrupa'da hizmet verdiği ülke sayısını 7'ye çıkarmıştı.
Takip eden dönemde de araç paylaşım uygulaması Moov'a yatırım kararı alınmıştı. Şirket, Anadolu Grubu iştiraklerinden Çelik Motor ile araç kiralama platformu Moov'un yüzde 75 hissesini satın almak için Ağustos ayında bağlayıcı olmayan bir mutabakat sağlamıştı.
Taraflarca sağlanmış mutabakata göre Moov'un sermayesini temsil eden payların yüzde 75'inin devir bedeli, 16 milyon dolar tutarı üzerine Moov'un kapanış tarihindeki bilançosunda yer alan araçlara ilişkin varlık ve yükümlülüklerinin netleştirilmesi ile hesaplanacak tutarın yüzde 75 oranındaki kısmının eklenmesi/çıkarılması şeklinde hesaplanacak.
Getir - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
Getir, ABD pazarına girdi
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