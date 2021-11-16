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İstanbul'da taksici, fazla para vermeyen yolcuyu demir sopayla minibüsten indirdi
İstanbul'da taksici, fazla para vermeyen yolcuyu demir sopayla minibüsten indirdi
İstanbul Esenyurt’ta yabancı uyruklu şahıs ile taksi şoförü arasında çıkan ücret tartışmasında, minibüse binip uzaklaşmaya çalışan adam, olay yerine gelene... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T10:12+0300
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yaşam
istanbul
tehdit
esenyurt
tartışma
kavga
taksici
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İstanbul Esenyurt'taki olay, dün Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu bir şahıs ile ticari taksi sürücüsü arasında ‘Ücreti eksik verdin’ tartışması çıktı. Şahıs, araçtan tartışma sonrasında indi. Bir süre sonra tartışmanın büyümesi ile olay yerine ikinci bir taksi şoförü geldi.Minibüse binip uzaklaşmaya çalıştıYabancı uyruklu müşteri kendisinin haklı olduğunu söylemeye çalışırken o sırada cadde üzerinden geçen minibüse bindi. Tartışma minibüsün kapısında da devam etti. Elindeki demir sopa ile olay yerine gelen ikinci taksicinin adamı tehdit ettiği görüldü.Tartışma devam ederken içeriden bir yolcu ise kapı önünde beklemekte olan adamı dışarıya itti. Minibüsten inen adam, kendisinden fazladan istenildiğini iddia ettiği parayı da vererek olay yerinden uzaklaştı.
istanbul
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istanbul, tehdit, esenyurt, tartışma, kavga, taksici

İstanbul'da taksici, fazla para vermeyen yolcuyu demir sopayla minibüsten indirdi

10:12 16.11.2021
© İHAİstanbul'da taksici, fazla para vermeyen yolcuyu demir sopayla minibüsten indirdi
İstanbul'da taksici, fazla para vermeyen yolcuyu demir sopayla minibüsten indirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© İHA
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İstanbul Esenyurt’ta yabancı uyruklu şahıs ile taksi şoförü arasında çıkan ücret tartışmasında, minibüse binip uzaklaşmaya çalışan adam, olay yerine gelene ikinci taksici tarafından demir sopa ile minibüsten indirildi.
İstanbul Esenyurt'taki olay, dün Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu bir şahıs ile ticari taksi sürücüsü arasında ‘Ücreti eksik verdin’ tartışması çıktı. Şahıs, araçtan tartışma sonrasında indi. Bir süre sonra tartışmanın büyümesi ile olay yerine ikinci bir taksi şoförü geldi.

Minibüse binip uzaklaşmaya çalıştı

Yabancı uyruklu müşteri kendisinin haklı olduğunu söylemeye çalışırken o sırada cadde üzerinden geçen minibüse bindi. Tartışma minibüsün kapısında da devam etti. Elindeki demir sopa ile olay yerine gelen ikinci taksicinin adamı tehdit ettiği görüldü.
Tartışma devam ederken içeriden bir yolcu ise kapı önünde beklemekte olan adamı dışarıya itti. Minibüsten inen adam, kendisinden fazladan istenildiğini iddia ettiği parayı da vererek olay yerinden uzaklaştı.
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