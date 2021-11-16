Paketleme makinesine kapılan 13 yaşındaki Suriyeli çocuk işçi hayatını kaybetti

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, narenciye paketleme fabrikasında Suriyeli Ula Kerem'in eşarbı, bir anda makineye takıldı.Ula Kerem'in kısa sürede paketleme makinesine kapıldığını görenler, hemen yardıma koştu. Bu sırada yardım etmeye çalışan Şehed El İbrahim'in de kolu, makineye sıkıştı. İhbarla fabrikaya gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sıkıştığı makineden çıkarılan kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Şehed El İbrahim ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mersin'de eşarbının takıldığı narenciye paketleme makinesine kapılan 13 yaşındaki çocuk işçi Suriyeli Ula Kerem hayatını kaybetti.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, narenciye paketleme fabrikasında Suriyeli Ula Kerem'in eşarbı, bir anda makineye takıldı.
Ula Kerem'in kısa sürede paketleme makinesine kapıldığını görenler, hemen yardıma koştu. Bu sırada yardım etmeye çalışan Şehed El İbrahim'in de kolu, makineye sıkıştı.
İhbarla fabrikaya gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sıkıştığı makineden çıkarılan kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Şehed El İbrahim ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.