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Paketleme makinesine kapılan 13 yaşındaki Suriyeli çocuk işçi hayatını kaybetti
Paketleme makinesine kapılan 13 yaşındaki Suriyeli çocuk işçi hayatını kaybetti
Mersin'de eşarbının takıldığı narenciye paketleme makinesine kapılan 13 yaşındaki çocuk işçi Suriyeli Ula Kerem hayatını kaybetti. 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T20:19+0300
2021-11-16T20:19+0300
türkiye
mersin
suriyeli
çocuk
narenciye
makine
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Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, narenciye paketleme fabrikasında Suriyeli Ula Kerem'in eşarbı, bir anda makineye takıldı.Ula Kerem'in kısa sürede paketleme makinesine kapıldığını görenler, hemen yardıma koştu. Bu sırada yardım etmeye çalışan Şehed El İbrahim'in de kolu, makineye sıkıştı. İhbarla fabrikaya gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sıkıştığı makineden çıkarılan kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Şehed El İbrahim ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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mersin, suriyeli, çocuk, narenciye, makine

Paketleme makinesine kapılan 13 yaşındaki Suriyeli çocuk işçi hayatını kaybetti

20:19 16.11.2021
© AAAmbulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© AA
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Mersin'de eşarbının takıldığı narenciye paketleme makinesine kapılan 13 yaşındaki çocuk işçi Suriyeli Ula Kerem hayatını kaybetti.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, narenciye paketleme fabrikasında Suriyeli Ula Kerem'in eşarbı, bir anda makineye takıldı.
Ula Kerem'in kısa sürede paketleme makinesine kapıldığını görenler, hemen yardıma koştu. Bu sırada yardım etmeye çalışan Şehed El İbrahim'in de kolu, makineye sıkıştı.
İhbarla fabrikaya gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sıkıştığı makineden çıkarılan kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Şehed El İbrahim ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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