https://tr.sputniknews.com/20211116/pfizer-yeni-koronavirus-asisini-rusyada-test-edecek-1050857332.html

Pfizer, yeni koronavirüs ilacını Rusya'da test edecek

Pfizer, yeni koronavirüs ilacını Rusya'da test edecek

ABD’li Pfizer şirketinin Rusya Federal Sağlık Denetleme Servisi’nden (Rosdzdavnadzor) koronavirüse karşı geliştirdiği yeni ilacının etkinliğine yönelik klinik... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T14:58+0300

2021-11-16T14:58+0300

2021-11-16T15:27+0300

koronavirüs

rusya

pfizer

koronavirüs aşısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/1050652615_0:324:3064:2048_1920x0_80_0_0_976847a3d245a9db045314c5cb02a8fa.jpg

Vedomosti’nin haberine göre, ABD’li şirket, koronavirüsün bulaşmasının önlenmesi, hastalığı ağır geçirme riski olan hastaların doğrudan tedavisi için geliştirdiği Paxlovid ilacını dünya çapında test ediyor.Rosdzravnadzor’dan ilacın Rusya’da klinik testlerinin gerçekleştirilmesi için izin alındı.Yeni ilaç ev koşullarında koronavirüs hastasıyla temaslı olan yetişkin Ruslar arasında incelenecek. Testler Moskova bölgesi, St. Petersburg, Smolensk, Barnaul ve başka kentlerdeki devlet ve özel kliniklerde yürütülecek.Denemelerde 90 kişinin yer alacağı belirtiliyor.Firma sözcüsü tüm dünyada testlere 7 bin kişinin katıldığını söyledi. İlgili makamların onay vermesi durumunda ilaç testlerin yapıldığı tüm ülkelerin pazarlarında erişilebilir olması hedefleniyor.Pfizer, yeni ilacını kasım başında duyurmuştu. Bu ilacın koronavirüs nedeniyle hastaneye yatma veya ölüm riskini yüzde 89 azalttığı aktarılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210812/pfizerin-delta-varyantina-karsi-etkinligi-yuzde-50nin-altinda-sputnik-v-cozum-sunuyor-1047977815.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, pfizer, koronavirüs aşısı