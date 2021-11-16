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Pfizer, yeni koronavirüs ilacını Rusya'da test edecek
Pfizer, yeni koronavirüs ilacını Rusya'da test edecek
ABD’li Pfizer şirketinin Rusya Federal Sağlık Denetleme Servisi’nden (Rosdzdavnadzor) koronavirüse karşı geliştirdiği yeni ilacının etkinliğine yönelik klinik... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T14:58+0300
2021-11-16T15:27+0300
koronavirüs
rusya
pfizer
koronavirüs aşısı
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Vedomosti’nin haberine göre, ABD’li şirket, koronavirüsün bulaşmasının önlenmesi, hastalığı ağır geçirme riski olan hastaların doğrudan tedavisi için geliştirdiği Paxlovid ilacını dünya çapında test ediyor.Rosdzravnadzor’dan ilacın Rusya’da klinik testlerinin gerçekleştirilmesi için izin alındı.Yeni ilaç ev koşullarında koronavirüs hastasıyla temaslı olan yetişkin Ruslar arasında incelenecek. Testler Moskova bölgesi, St. Petersburg, Smolensk, Barnaul ve başka kentlerdeki devlet ve özel kliniklerde yürütülecek.Denemelerde 90 kişinin yer alacağı belirtiliyor.Firma sözcüsü tüm dünyada testlere 7 bin kişinin katıldığını söyledi. İlgili makamların onay vermesi durumunda ilaç testlerin yapıldığı tüm ülkelerin pazarlarında erişilebilir olması hedefleniyor.Pfizer, yeni ilacını kasım başında duyurmuştu. Bu ilacın koronavirüs nedeniyle hastaneye yatma veya ölüm riskini yüzde 89 azalttığı aktarılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210812/pfizerin-delta-varyantina-karsi-etkinligi-yuzde-50nin-altinda-sputnik-v-cozum-sunuyor-1047977815.html
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rusya, pfizer, koronavirüs aşısı

Pfizer, yeni koronavirüs ilacını Rusya'da test edecek

14:58 16.11.2021 (güncellendi: 15:27 16.11.2021)
© REUTERS / DADO RUVICPfizer
Pfizer - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
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ABD’li Pfizer şirketinin Rusya Federal Sağlık Denetleme Servisi’nden (Rosdzdavnadzor) koronavirüse karşı geliştirdiği yeni ilacının etkinliğine yönelik klinik testler gerçekleştirmek için izin aldığı belirtildi.
Vedomosti’nin haberine göre, ABD’li şirket, koronavirüsün bulaşmasının önlenmesi, hastalığı ağır geçirme riski olan hastaların doğrudan tedavisi için geliştirdiği Paxlovid ilacını dünya çapında test ediyor.
Rosdzravnadzor’dan ilacın Rusya’da klinik testlerinin gerçekleştirilmesi için izin alındı.
Yeni ilaç ev koşullarında koronavirüs hastasıyla temaslı olan yetişkin Ruslar arasında incelenecek. Testler Moskova bölgesi, St. Petersburg, Smolensk, Barnaul ve başka kentlerdeki devlet ve özel kliniklerde yürütülecek.
Denemelerde 90 kişinin yer alacağı belirtiliyor.
Firma sözcüsü tüm dünyada testlere 7 bin kişinin katıldığını söyledi. İlgili makamların onay vermesi durumunda ilaç testlerin yapıldığı tüm ülkelerin pazarlarında erişilebilir olması hedefleniyor.
Pfizer, yeni ilacını kasım başında duyurmuştu. Bu ilacın koronavirüs nedeniyle hastaneye yatma veya ölüm riskini yüzde 89 azalttığı aktarılmıştı.
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