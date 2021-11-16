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Prof. Ceyhan: Aşıyla korunan insan sayısı her geçen gün geriye gidiyor
Prof. Ceyhan: Aşıyla korunan insan sayısı her geçen gün geriye gidiyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Türkiye’nin vaka sayısı Avrupa ülkelerine kıyasla çok daha yüksek. Bizden az vaka sayısı olan ülkeler tedbir alırken biz salgını... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T11:04+0300
2021-11-16T11:03+0300
koronavirüs
mehmet ceyhan
koronavirüs
kovid-19
koronavirüs aşısı
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Türkiye’de 1 Temmuz itibariyle kısıtlamaların hafifletilmesi sonrasında vaka ve ölüm sayılı artışa geçti. Maske ve sosyal mesafe gibi önlemlere uyulmazken aşılama sayısı da toplumsal bağışıklık seviyesinden hayli uzakta.Okulların açılmasıyla da hareketlilik arttı ve Kovid-19’un yayılması için daha elverişli bir durum ortaya çıktı.Vakaların yükselişe geçtiği bazı Avrupa ülkelerinde yeni önlemler devreye sokulurken, Türkiye’deki tabloya karşın ‘kısıtlama’ iddiaları yalanlanmıştı.Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Avrupa’daki yükselişin nedenini ve alınan önlemlerle ilgili “Vakaların arttığı ülke yok, vakaları kontrol altına alamayan ülkeler var, demek daha doğru. Toplumsal bağışıklık Portekiz dışında hiçbir Avrupa ülkesinde sağlanamadı. Sadece Portekiz’de yüzde 80’in üzerine çıktı” dedi.Ceyhan: Avrupa ülkelerinin hemen hemen hepsi teyakkuzdaBirgün’den İsmail Arı’nın haberine göre Türkiye, Rusya ve İngiltere’de vaka sayısının bir türlü düşürülemediğini söyleyen Ceyhan şöyle konuştu:“Avrupa ülkelerinin hemen hemen hepsi teyakkuzda. Birçok ülke de tedbirlerini artırdı. Örneğin İsrail’in günlük vaka sayısı 200 civarında ama yeni bir dalgaya karşı tatbikat yapıyor. Almanya’da aşılanmayanlara hastanelerde öncelik verilmiyor. Ülkeler tedbirleri artırıyor ama Türkiye hiçbir şey yapmıyor. Türkiye’nin vaka sayısı Avrupa ülkelerine kıyasla çok daha yüksek. Bizden az vaka sayısı olan ülkeler tedbir alırken biz salgını oluruna bırakmış durumdayız.”‘Aşıyla korunan insan sayısı her geçen gün geriye gidiyor’Türkiye’de aşılama oranının hâlâ yüzde 59 seviyesinde olduğunu aktaran Ceyhan, “Sağlık Bakanlığı sadece 18 yaş üstünü hesap ediyor ve iki doz aşılama oranı yüzde 79 diye açıklama yapıyor. Anlamlı olan tüm toplumun ne kadarının korunduğu. Sonuç olarak ülkemizde iki doz aşılama sadece yüzde 59 civarında. Aşıyla korunan insan sayısı her geçen gün geriye gidiyor. Çünkü 2 doz aşının üzerinden zaman geçtikçe koruyuculuk kayboluyor” dedi.
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mehmet ceyhan, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs aşısı

Prof. Ceyhan: Aşıyla korunan insan sayısı her geçen gün geriye gidiyor

11:04 16.11.2021
© REUTERS / Mayela LopezKosta Rika - koronavirüs aşısı - aşılama
Kosta Rika - koronavirüs aşısı - aşılama - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© REUTERS / Mayela Lopez
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Türkiye’nin vaka sayısı Avrupa ülkelerine kıyasla çok daha yüksek. Bizden az vaka sayısı olan ülkeler tedbir alırken biz salgını oluruna bırakmış durumdayız” dedi. Ceyhan, aşıyla korunan insan sayısının her geçen gün geriye gittiğini söyledi.
Türkiye’de 1 Temmuz itibariyle kısıtlamaların hafifletilmesi sonrasında vaka ve ölüm sayılı artışa geçti. Maske ve sosyal mesafe gibi önlemlere uyulmazken aşılama sayısı da toplumsal bağışıklık seviyesinden hayli uzakta.
Okulların açılmasıyla da hareketlilik arttı ve Kovid-19’un yayılması için daha elverişli bir durum ortaya çıktı.
Vakaların yükselişe geçtiği bazı Avrupa ülkelerinde yeni önlemler devreye sokulurken, Türkiye’deki tabloya karşın ‘kısıtlama’ iddiaları yalanlanmıştı.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Avrupa’daki yükselişin nedenini ve alınan önlemlerle ilgili “Vakaların arttığı ülke yok, vakaları kontrol altına alamayan ülkeler var, demek daha doğru. Toplumsal bağışıklık Portekiz dışında hiçbir Avrupa ülkesinde sağlanamadı. Sadece Portekiz’de yüzde 80’in üzerine çıktı” dedi.

Ceyhan: Avrupa ülkelerinin hemen hemen hepsi teyakkuzda

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre Türkiye, Rusya ve İngiltere’de vaka sayısının bir türlü düşürülemediğini söyleyen Ceyhan şöyle konuştu:
“Avrupa ülkelerinin hemen hemen hepsi teyakkuzda. Birçok ülke de tedbirlerini artırdı. Örneğin İsrail’in günlük vaka sayısı 200 civarında ama yeni bir dalgaya karşı tatbikat yapıyor. Almanya’da aşılanmayanlara hastanelerde öncelik verilmiyor. Ülkeler tedbirleri artırıyor ama Türkiye hiçbir şey yapmıyor. Türkiye’nin vaka sayısı Avrupa ülkelerine kıyasla çok daha yüksek. Bizden az vaka sayısı olan ülkeler tedbir alırken biz salgını oluruna bırakmış durumdayız.”

‘Aşıyla korunan insan sayısı her geçen gün geriye gidiyor’

Türkiye’de aşılama oranının hâlâ yüzde 59 seviyesinde olduğunu aktaran Ceyhan, “Sağlık Bakanlığı sadece 18 yaş üstünü hesap ediyor ve iki doz aşılama oranı yüzde 79 diye açıklama yapıyor. Anlamlı olan tüm toplumun ne kadarının korunduğu. Sonuç olarak ülkemizde iki doz aşılama sadece yüzde 59 civarında. Aşıyla korunan insan sayısı her geçen gün geriye gidiyor. Çünkü 2 doz aşının üzerinden zaman geçtikçe koruyuculuk kayboluyor” dedi.
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