YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
Rock müzisyeni Sophia Urista, sahnede hayranının suratına idrarını yaptı
© Twitter / pendeeghABD'li rock yıldızı Sophia Urista'nın Florida'daki bir konser esnasında sahnede hayranının suratına idrarını yapması tartışmalara neden oldu.
ABD'li rock yıldızı Sophia Urista'nın Florida'daki bir konser esnasında sahnede hayranının suratına idrarını yapması tartışmalara neden oldu.
ABD'li rock grubu Brass Against'in solisti Sophia Urista, Florida eyaletindeki Daytona'da düzenlenen Rockville'e Hoş Geldiniz festivalinde sahnede hayranının suratına idrarını yaptı.
New York Post'ta yer alan habere göre Urista, sahnedeyken kalabalığa kendisini rahatlatması gerektiğini söyledi.
"İşemem gerekiyor ve tuvalete gidemiyorum" diyen Urista, "Yani bundan bir şov çıkarabiliriz" ifadesini kullandı.
36 yaşındaki müzisyen, daha sonra sahneye erkek hayranlarından birini çıkardı ve ondan yere uzanmasını istedi.
Ardından Rage Against the Machine grubunun 'Wake Up' parçasını söylediği sırada Urista, hayranının suratına çömelerek idrarını yapmaya başladı.
🎥Brass Against lead singer Sophia Urista urinated on a fan at Welcome To Rockville in Daytona Beach, Florida.— Flaco (@frankadak01) November 14, 2021
The band says they play music that "inspires the listener for social and personal change" #BrassAgainst #SophiaUrista pic.twitter.com/FZyVOEfVpZ
Yaşananlara dair görüntüler tartışma yaratırken, The Daytona Beach News-Journal'ın haberine göre konu polise intikal etti.
Haberde, Urista'nın 1 yıla kadar hapis ya da 1000 dolar para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.
Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve tepkiye neden olmasının ardından Brass Aganist grubu, bir özür mesajı yayınlamak zorunda kaldı.
Grup, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün gece Rockville'e Hoş Geldiniz'de harika zaman geçirdik. Sophia kendini kaptırdı. Bu, grubumuzun geri kalanının beklediği bir şey değildi ve şovlarımızda tekrar göreceğiniz bir şey de değil" ifadelerine yer verdi.
We had a great time last night at Welcome to Rockville. Sophia got carried away. That's not something the rest of us expected, and it's not something you'll see again at our shows. Thanks for bringing it last night, Daytona.— Brass Against (@BrassAgainst) November 13, 2021