https://tr.sputniknews.com/20211116/rock-muzisyeni-sophia-urista-sahnede-hayraninin-suratina-idrarini-yapti-1050841413.html

Rock müzisyeni Sophia Urista, sahnede hayranının suratına idrarını yaptı

Rock müzisyeni Sophia Urista, sahnede hayranının suratına idrarını yaptı

ABD'li rock yıldızı Sophia Urista'nın Florida'daki bir konser esnasında sahnede hayranının suratına idrarını yapması tartışmalara neden oldu. 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T09:26+0300

2021-11-16T09:26+0300

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yaşam

konser

sahne

idrar

brass against

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ABD'li rock grubu Brass Against'in solisti Sophia Urista, Florida eyaletindeki Daytona'da düzenlenen Rockville'e Hoş Geldiniz festivalinde sahnede hayranının suratına idrarını yaptı.New York Post'ta yer alan habere göre Urista, sahnedeyken kalabalığa kendisini rahatlatması gerektiğini söyledi."İşemem gerekiyor ve tuvalete gidemiyorum" diyen Urista, "Yani bundan bir şov çıkarabiliriz" ifadesini kullandı.36 yaşındaki müzisyen, daha sonra sahneye erkek hayranlarından birini çıkardı ve ondan yere uzanmasını istedi.Ardından Rage Against the Machine grubunun 'Wake Up' parçasını söylediği sırada Urista, hayranının suratına çömelerek idrarını yapmaya başladı.Yaşananlara dair görüntüler tartışma yaratırken, The Daytona Beach News-Journal'ın haberine göre konu polise intikal etti.Haberde, Urista'nın 1 yıla kadar hapis ya da 1000 dolar para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve tepkiye neden olmasının ardından Brass Aganist grubu, bir özür mesajı yayınlamak zorunda kaldı.Grup, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün gece Rockville'e Hoş Geldiniz'de harika zaman geçirdik. Sophia kendini kaptırdı. Bu, grubumuzun geri kalanının beklediği bir şey değildi ve şovlarımızda tekrar göreceğiniz bir şey de değil" ifadelerine yer verdi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

konser, sahne, idrar, brass against