Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Bakan Elvan: Enflasyonda maalesef istediğimiz seviyede değiliz
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211116/rock-muzisyeni-sophia-urista-sahnede-hayraninin-suratina-idrarini-yapti-1050841413.html
Rock müzisyeni Sophia Urista, sahnede hayranının suratına idrarını yaptı
Rock müzisyeni Sophia Urista, sahnede hayranının suratına idrarını yaptı
ABD'li rock yıldızı Sophia Urista'nın Florida'daki bir konser esnasında sahnede hayranının suratına idrarını yapması tartışmalara neden oldu. 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T09:26+0300
2021-11-16T09:26+0300
yaşam
konser
sahne
idrar
brass against
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1050841110_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_95d3be5bf9e4c858525adfa653b7583d.jpg
ABD'li rock grubu Brass Against'in solisti Sophia Urista, Florida eyaletindeki Daytona'da düzenlenen Rockville'e Hoş Geldiniz festivalinde sahnede hayranının suratına idrarını yaptı.New York Post'ta yer alan habere göre Urista, sahnedeyken kalabalığa kendisini rahatlatması gerektiğini söyledi."İşemem gerekiyor ve tuvalete gidemiyorum" diyen Urista, "Yani bundan bir şov çıkarabiliriz" ifadesini kullandı.36 yaşındaki müzisyen, daha sonra sahneye erkek hayranlarından birini çıkardı ve ondan yere uzanmasını istedi.Ardından Rage Against the Machine grubunun 'Wake Up' parçasını söylediği sırada Urista, hayranının suratına çömelerek idrarını yapmaya başladı.Yaşananlara dair görüntüler tartışma yaratırken, The Daytona Beach News-Journal'ın haberine göre konu polise intikal etti.Haberde, Urista'nın 1 yıla kadar hapis ya da 1000 dolar para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve tepkiye neden olmasının ardından Brass Aganist grubu, bir özür mesajı yayınlamak zorunda kaldı.Grup, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün gece Rockville'e Hoş Geldiniz'de harika zaman geçirdik. Sophia kendini kaptırdı. Bu, grubumuzun geri kalanının beklediği bir şey değildi ve şovlarımızda tekrar göreceğiniz bir şey de değil" ifadelerine yer verdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1050841110_119:0:1019:675_1920x0_80_0_0_e1b8bcb704b58878bb8bbedef6566fb6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
konser, sahne, idrar, brass against

Rock müzisyeni Sophia Urista, sahnede hayranının suratına idrarını yaptı

09:26 16.11.2021
© Twitter / pendeeghABD'li rock yıldızı Sophia Urista'nın Florida'daki bir konser esnasında sahnede hayranının suratına idrarını yapması tartışmalara neden oldu.
ABD'li rock yıldızı Sophia Urista'nın Florida'daki bir konser esnasında sahnede hayranının suratına idrarını yapması tartışmalara neden oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© Twitter / pendeegh
Abone ol
ABD'li rock yıldızı Sophia Urista'nın Florida'daki bir konser esnasında sahnede hayranının suratına idrarını yapması tartışmalara neden oldu.
ABD'li rock grubu Brass Against'in solisti Sophia Urista, Florida eyaletindeki Daytona'da düzenlenen Rockville'e Hoş Geldiniz festivalinde sahnede hayranının suratına idrarını yaptı.
New York Post'ta yer alan habere göre Urista, sahnedeyken kalabalığa kendisini rahatlatması gerektiğini söyledi.
"İşemem gerekiyor ve tuvalete gidemiyorum" diyen Urista, "Yani bundan bir şov çıkarabiliriz" ifadesini kullandı.
36 yaşındaki müzisyen, daha sonra sahneye erkek hayranlarından birini çıkardı ve ondan yere uzanmasını istedi.
Ardından Rage Against the Machine grubunun 'Wake Up' parçasını söylediği sırada Urista, hayranının suratına çömelerek idrarını yapmaya başladı.
Yaşananlara dair görüntüler tartışma yaratırken, The Daytona Beach News-Journal'ın haberine göre konu polise intikal etti.
Haberde, Urista'nın 1 yıla kadar hapis ya da 1000 dolar para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.
Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve tepkiye neden olmasının ardından Brass Aganist grubu, bir özür mesajı yayınlamak zorunda kaldı.
Grup, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün gece Rockville'e Hoş Geldiniz'de harika zaman geçirdik. Sophia kendini kaptırdı. Bu, grubumuzun geri kalanının beklediği bir şey değildi ve şovlarımızda tekrar göreceğiniz bir şey de değil" ifadelerine yer verdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:02Özhaseki'den LGBT sorusuna yanıt: Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var
10:01Bakan Elvan: Enflasyonda maalesef istediğimiz seviyede değiliz
09:56'Biden, Şi'ye ABD'nin Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediğini söyledi'
09:54AK Partili Nergis’ten Osman Öcalan sorusuna yanıt: Türkiye’ye gömülmesinde bir sakınca görmüyorum
09:52Dolar, 10.13 TL seviyesini aştı
09:45Bir ABD savaş gemisi daha Sarayburnu'na demirledi
09:37MHP'li üst düzey isimler yanıtladı: Bahçeli'nin 'muhalefet' açıklaması ne anlama geliyor?
09:31Avrupa ve Asya'da 'kuş gribi salgını' alarmı
09:26Rock müzisyeni Sophia Urista, sahnede hayranının suratına idrarını yaptı
09:25ABD: Her zaman başarılı olamasak da sivil kayıpları konusunda şeffafız
09:25Abdulkadir Selvi: Baştan sona AK Parti’ye ve Erdoğan’a vurulmuş bir darbe
08:48Ahmet Hakan: Yıllarca PKK'da görev yapmış bu adama bir kanaat önderi muamelesi yapılmamalıydı
07:53Adele: Boşandığım için utanıyorum
07:48ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Beyaz Saray'da 'kenara itildiği' iddia edildi
07:46Fatih Tezcan, hapis cezasına çarptırıldı: 'Suça yatkın kişiliği' nedeniyle cezası ertelenmedi
07:41Hande Erçel, IMDb’nin '28-30 yaş arası en çekici kadınlar' listesinde dünya ikincisi oldu
07:39Aysun Kayacı'nın babası hayatını kaybetti
07:38Kayseri'de hırsız, eve tırmanıp tek hamlede pencereyi açtı
07:36Kuzey Kıbrıs'ta günlük vaka sayısında yeni rekor
07:34Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın: 100 dönüme yakın arazi zarar gördü