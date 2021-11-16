https://tr.sputniknews.com/20211116/tesetturden-cikmak-isteyen-karisini-dovdu-3-bin-tl-ceza-aldi-1050852198.html

Tesettürden çıkmak isteyen karısını dövdü, 3 bin TL ceza aldı

Tesettürden çıkmak isteyen karısını dövdü, 3 bin TL ceza aldı

Kayseri'de, tesettürü bırakmak isteyen eşi G.K.’yi darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ali K., 3 bin TL para cezasına çarptırıldı. 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T13:31+0300

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Kayseri'de Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, bir süredir tesettürlü olan G.K., eşi Ali K.’ye artık tesettürden çıkmak istediğini söyledi.Boğazını sıktı, darp ettiÇift arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ali K., eşinin boğazını sıktı ardından ayaklarından tutarak sürükledi ve darp etti. Şikayet üzerine Ali K. hakkında ‘basit yaralama’ suçundan dava açıldı.Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, şikayetçi G.K. ile sanık Ali K. hazır bulundu. Şikayetini geri çeken G.K., "Olay kıskançlık yüzünden oldu. Kıyafet konusunda artık kapalı giyinmeyeceğimi söyledim. Artık saçımı açacağımı söyledim. Beni darbetti. Boğazımı sıktı. Şikayetçi değilim" dedi. Ali K. ise suçsuz olduğunu savunarak, "Hiçbir zaman kıskançlık ve kıyafet konusunda baskı yapıp darbetmedim" diye konuştu. Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık Ali K.’yi ‘basit yaralama’ suçundan 3 bin TL para cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

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kadına karşı şiddet, kadına şiddet, kadın, mahkeme, ceza, kadına yönelik şiddet, kadına yönelik taciz