https://tr.sputniknews.com/20211116/uzay-copleri-uc-kez-uuinin-yanindan-gecti-bir-hasar-olusmadi-1050837909.html

Uzay çöpleri üç kez UUİ’nin yanından geçti: Bir hasar oluşmadı

Uzay çöpleri üç kez UUİ’nin yanından geçti: Bir hasar oluşmadı

Tehlike teşkil eden uzay çöpü parçaları Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) yanından gün içinde üç kez geçti. İstasyon hiçbir hasar görmedi. 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T04:22+0300

2021-11-16T04:22+0300

2021-11-16T04:22+0300

dünya

nasa

uzay

uluslararası uzay istasyonu (uui)

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NASA’nın yayınladığı kayıtlara göre, kurumdan bir uzman mürettebata, “Çöpler yandan istasyonun yanından geçip gitti, tüm bölümlerdeki basınç normal” dedi.Çöplerin istasyonun yanından geçmesinin ardından Rus kozmonotlar Soyuz MS-19 uzay aracını da normal çalışma düzenine geri döndürdü.ABD’nin Crew Dragon uzay aracının mürettebatı da istasyona dönüşe geçti.Uzay çöplerinin tehlike teşkil etmesi nedeniyle Rus mürettebatın acil tahliyesinin gerekmesi ihtimaline karşı uzay aracı hazır duruma getirilmişti.Mürettebata uzay aracına sığınmaları talimatı verilmiştiNASA’nın daha önce yayınladığı kayıtlarda tehlike nedeniyle Rus kozmonotlara Soyuz MS-19 uzay aracına sığınmaları talimatının verildiği anlaşılmıştı.Diğer astronotlar da Crew Dragon aracına sığınmıştı.

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nasa, uzay, uluslararası uzay istasyonu (uui)