https://tr.sputniknews.com/20211117/akbank-genel-mudur-yardimcisi-keler-kur-olmasi-gereken-yerden-cok-uzak-degil-1050905791.html

Akbank Genel Müdür Yardımcısı Keler: Kur olması gereken yerden çok uzak değil

Akbank Genel Müdür Yardımcısı Keler: Kur olması gereken yerden çok uzak değil

Akbank Genel Müdür Yardımcısı Keler, "Dövizin fiyat hareketine uzun vadeli bakmak lazım. Ekonomik göstergelere bakmalıyız. Bunlar nedir; alım gücü paritesi... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T20:08+0300

2021-11-17T20:08+0300

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dünya

enflasyon

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dolar

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kur

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Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alp Keler, Akbank Private Banking’in 20. yılını kutlaması dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda soruları yanıtladı.Keler, varlık yönetiminde son dönemde global alanda önemli gelişmelerin yaşandığını, algoritmik yatırımlar ve roboadviser çözümlerin ön plana çıktığını belirterek, "Roboadviser’lar piyasadaki gelişmelere bağlı olarak yatırım karar alma sürecinde yoğun olarak kullanılıyor ve roboadviser’lar sayesinde daha geniş kitlelere belirli dijital kanallar üzerinden yatırım danışmanlığı hizmeti verilebiliyor. Türkiye’de roboadviser’ı ilk başlatan Ak Portföy olup, şu anda portföy yönetiminde de aktif olarak kullanılmaktadır" diye konuştu.Keler, son bir kaç yılda Türkiye’de yatırım alışkanlıklarının kapsamlı bir şekilde değiştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:'Yarından beklentim faizlerin sabit bırakılması yönünde'Alp Keler, dünyada paranın çok bol olduğu bir dönemden geçildiğinden bahsederek, birçok ülkede varlıklardaki değerlenmenin temel nedenlerinden birinin bu olduğunu söyledi.Gelinen noktada, enflasyon ya da tahvil alımlarının azaltımı gibi gelişmelerin konuşulduğunu, doların da kuvvetli olduğu bir süreç yaşandığını aktaran Keler, "Bizde de ister istemez son dönemde faizdeki seyir, kurdaki hareketi etkiliyor. (Merkez Bankası faiz kararı) Benim yarından beklentim faizlerin sabit bırakılması yönünde ama piyasada 100 baz puana kadar genel bir indirim beklentisi var" dedi.'Dövizin fiyat hareketine uzun vadeli bakmak lazım'Keler, Türkiye'nin çok zengin bir ülke olduğuna inandığını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:'TL mevduat faizleri, politika faizinin hafif üzerinde gidecek'Alp Keler, mevduat faizlerinin seyrine ilişkin gelen bir soru üzerine, "TL mevduat açısından bankalarca verilen faizin, Merkez Bankası'nın politika faizinin hafif üzerinde gideceğini düşünüyorum. Döviz mevduatlarına verilen faizin ise zorunlu karşılıkların yüksek olması ve zaman zaman revize edilmesi nedeniyle bir miktar düşük seyretmesini bekliyorum, çünkü burada risk algısından ziyade daha çok bazı politikalar belirleyici oluyor" yanıtını verdi.Mevcut enflasyon ve faiz seviyesine bakıldığında negatif faiz sürecinin yaşandığını belirten Keler, burada global faktörlerin de etkili olduğunu, içeride de kur geçişkenliği riskinin bulunduğunu anlattı.Keler, enflasyon beklentilerinin burada çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Son 10-15 yıllık dönemde negatif faiz sürecinin kısa sürdüğünü, sadece birkaç ayla sınırlı kaldığını görüyoruz. Bu da ya faizlerin bundan etkileneceğini ya da enflasyonun aşağı ineceğini gösteriyor. Burada önümüzdeki dönem için en belirleyici faktör enflasyon olacak" dedi.Sermaye piyasalarına çok inandığını anlatan Keler, şunları kaydetti:Kripto para piyasalarına bakışına dair soruyu da yanıtlayan Keler, "Bu piyasada Türkiye’den yaklaşık 4-5 milyon yatırımcı bulunduğu düşünülüyor. Önümüzdeki dönemde bu konuda bir regülasyon çıkması bekleniyor. Bunun da SPK üzerinden tanımlanması bekleniyor. Bu tanımlama yapıldıktan sonra bizim gibi kurumların da kriptoya dayalı işlemlere ne şekilde entegre olacağına bakacağız. Mevzuat açıklandıktan sonra bizler de ona yönelik finansal ürünler dizayn edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

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enflasyon, akbank, dolar, merkez bankası, kur