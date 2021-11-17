https://tr.sputniknews.com/20211117/azerbaycan-savunma-bakanligi-ermenistan-ile-dun-yasanan-catismalarda-7-asker-sehit-oldu-1050881182.html

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan ile dün yaşanan çatışmalarda 7 asker şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan ile dün yaşanan çatışmalarda 7 asker şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ermenistan ile dün yaşanan çatışmalarda 7 asker hayatını kaybetti. 17.11.2021, Sputnik Türkiye

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çatışma

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı dün Ermenistan ile yaşanan çatışmalarda 7 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Çatışmalarda 10 askerin ise yaralandığı aktarıldı.Ermenistan ordusu: Azerbaycan 13 askerimizi esir aldı Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre de Azerbaycan sınırında dün çıkan çatışmanın ardında 24 Ermeni askerinden haber alınamıyor, 13 asker de esir alındı, 1 asker de hayatını kaybetti. Bakanlığın açılamasında, “Bu askerlerin aranması yönünde yoğun çalışmalar gerçekleştiriliyor. İki mukavemet noktası düşmanın eline geçti” ifadeleri kullanıldı. Açıklamaya göre dünkü çatışmalarda Azerbaycan tarafı da kayıplar verdi. Azerbaycan ordusundan 70 kadar ölü ve yaralı var. Ayrıca dört zırhlı personel taşıyıcı, bir Sandcat zırhlı araç, beş de otomobil (Kamaz, Ural, UAZ) zarar gördü. Rusya’nın arabuluculuğuyla durumun istikrara kavuşturulması ve Ermeni esirlerin iadesi yönünde görüşmeler sürüyor. Ermenistan dün Azerbaycan ordusundan askerlerin topraklarına girdiğini duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211116/soygunun-gerceklestirdigi-gorusmelerin-ardindan-azerbaycan-ermenistan-sinirinda-ateskes-1050869325.html

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