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Bakan Ersoy: Dünya'nın dalış turizmine Türkiye'nin de adını yazdıracağız
Bakan Ersoy: Dünya'nın dalış turizmine Türkiye'nin de adını yazdıracağız
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, su altındaki kazıların hızlandırılarak turizme kazandırılacağını belirterek, "2022 itibariyle izinleriyle birlikte... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T02:46+0300
2021-11-17T02:46+0300
türkiye
türkiye
turizm
deniz
mehmet nuri ersoy
dalış
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin su altı zenginliklerinin fotoğraflarla sergilendiği Mavi Miras sergisinin açılış törenine katıldı. Programa Ersoy'un yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve büyükelçiler katıldı. Sergi açılışında konuşan Bakan Ersoy, Mavi Vatan'ın derinliklerinde toprakların arkeoloji zenginliğine eklenecek eşsiz ziynetler bulunduğunu söyleyerek "Denizlerimiz, en eski dönemlere tarihlenen batıklar ve bazı örneklerini burada görebileceğiniz eşsiz sanat eserleri ile su altı arkeolojisinin hazine odası gibidir. Üç kıtanın kesişme noktasında yer alan Anadolu sahil şeridi, tarihte farklı kültürlerin ve deniz ticaret rotalarının buluşma yeri olmuştur. İnsanlık tarihinin denizlerdeki yaklaşık 4 bin yıllık sürecini, kesintisiz olarak bu kıyılarda görmekteyiz" ifadelerini kullandı.2005 yılında Türkiye Batık Envanteri Projesi adı altında başlayan araştırmaların halen Bakanlık izni ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın desteği ile yürütüldüğünü aktaran Ersoy, şunları söyledi:Osmanlı İmparatorluğu'nun denizlerdeki izlerinin ayrı bir yere sahip olduğunu söyleyen Ersoy, "Osmanlı'nın en büyük zaferlerinden biri olan 'Koyun Adaları Savaşı'nda batmış iki geminin kalıntısı, 2018 yılında aynı ekip tarafından kayıtlara geçirilmiştir. 70 metre derindeki batıklar üzerinde, 2019 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın araştırma gemisi ile yapılan çalışmalar ülkemizdeki en derin batık çalışması olmuştur" ifadelerini kullandı.2021'de Türkiye kıyılarında 6 su altı kazısı, 4 su altı araştırması gerçekleştirildiğini aktaran Bakan Ersoy, "2021 yılında da Bakanlığımızca verilen izinler çerçevesinde Türkiye kıyılarında 6 su altı kazısı, 4 su altı araştırması gerçekleştirilmiştir. Bu noktada şunun altını özellikle çizmek isterim. Su altı projelerimizin artan sayısına paralel olarak özellikle kıyı müze müdürlüklerimizde görev alan personelimize yönelik dalış eğitimleri vermeye başladık. Son üç yılda 3 eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiş olup 86 personelimizi daha su altında arkeolojik çalışma yürütebilecek seviyeye getirdik. Bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz ve Mavi Miras'ın izini sürecek uzman sayımızı daha da artıracağız. Diğer yandan, kültürel varlıklarımızı karada olduğu gibi su altında da daha görünür kılmak için yeni yönetim modelleri geliştirmekteyiz. Su altında da ören yerlerimizin olması bizim için bir öncelik konumuna gelmiştir. Burada en önemli konuyu koruma oluşturmaktadır. Bulunan batıklardan uygun olanlar üzerinde su altı kültür rotaları oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu çalışmalara bağlı olarak batıklardan bazılarının dalış turizmine açılması da söz konusu olacaktır" açıklamasında bulundu.‘Su altı kültür rotaları oluşturmayı amaçlıyoruz'Araştırmalar sonucunda bulunan batıklardan uygun olanların üzerinde su altı kültür rotaları oluşturmayı amaçladıklarını söyleyen Ersoy, "Kültürel varlıklarımızı karada olduğu gibi su altında da daha görünür kılmak için yeni yönetim modelleri geliştirmekteyiz. Su altında da ören yerlerimizin olması bizim için bir öncelik konumuna gelmiştir. Burada en önemli konuyu koruma oluşturmaktadır. Bulunan batıklardan uygun olanlar üzerinde su altı kültür rotaları oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu çalışmalara bağlı olarak batıklardan bazılarının dalış turizmine açılması da söz konusu olacaktır" diye konuştu.Program devam ederken Sezai Karakoç'un ölüm haberini alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çıkışta taziye açıklamasında bulundu. Ersoy, üzüntüsünü şu sözlerde dile getirdi:
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türkiye, turizm, deniz, mehmet nuri ersoy, dalış

Bakan Ersoy: Dünya'nın dalış turizmine Türkiye'nin de adını yazdıracağız

02:46 17.11.2021
© İHAKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© İHA
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, su altındaki kazıların hızlandırılarak turizme kazandırılacağını belirterek, "2022 itibariyle izinleriyle birlikte rotaları açıklamaya başlayacağız. İlerleyen günlerde her yıl birçok rota ilave ederek dünyanın sayılı dalış turizmlerinin yapıldığı ülkeler arasında Türkiye'nin adına da yazdıracağız" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin su altı zenginliklerinin fotoğraflarla sergilendiği Mavi Miras sergisinin açılış törenine katıldı. Programa Ersoy'un yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve büyükelçiler katıldı.
Sergi açılışında konuşan Bakan Ersoy, Mavi Vatan'ın derinliklerinde toprakların arkeoloji zenginliğine eklenecek eşsiz ziynetler bulunduğunu söyleyerek "Denizlerimiz, en eski dönemlere tarihlenen batıklar ve bazı örneklerini burada görebileceğiniz eşsiz sanat eserleri ile su altı arkeolojisinin hazine odası gibidir. Üç kıtanın kesişme noktasında yer alan Anadolu sahil şeridi, tarihte farklı kültürlerin ve deniz ticaret rotalarının buluşma yeri olmuştur. İnsanlık tarihinin denizlerdeki yaklaşık 4 bin yıllık sürecini, kesintisiz olarak bu kıyılarda görmekteyiz" ifadelerini kullandı.
2005 yılında Türkiye Batık Envanteri Projesi adı altında başlayan araştırmaların halen Bakanlık izni ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın desteği ile yürütüldüğünü aktaran Ersoy, şunları söyledi:
"Tamamı Türk bilim insanları ve uzmanlardan oluşan projede ayrıca yüzde 70’i yerli teknoloji ile üretilen su altı robot sistemleri kullanılmaktadır. 15 yılı aşkın bir süredir kesintisiz devam eden projede, yılda ortalama 4 ay deniz araştırmaları icra edilmiş, binlerce saat dalış yapılarak ve yüzlerce kilometre sonar verisi toplanarak yaklaşık 250 adet batığa ve onlarca mimari kalıntıya ulaşılmıştır. Bu verilerle ilk defa 'Türkiye Sualtı Kültür Mirası Coğrafi Bilgi Sistemi' oluşturulmuştur. Yine projenin en önemli çıktılarından birisi olarak, Osmanlı deniz kazalarına ilişkin arşiv bilgilerinin de içinde yer aldığı 'Osmanlı Sualtı Kültür Mirası Coğrafi Bilgi Sistemi' geliştirilmiştir."
Osmanlı İmparatorluğu'nun denizlerdeki izlerinin ayrı bir yere sahip olduğunu söyleyen Ersoy, "Osmanlı'nın en büyük zaferlerinden biri olan 'Koyun Adaları Savaşı'nda batmış iki geminin kalıntısı, 2018 yılında aynı ekip tarafından kayıtlara geçirilmiştir. 70 metre derindeki batıklar üzerinde, 2019 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın araştırma gemisi ile yapılan çalışmalar ülkemizdeki en derin batık çalışması olmuştur" ifadelerini kullandı.
2021'de Türkiye kıyılarında 6 su altı kazısı, 4 su altı araştırması gerçekleştirildiğini aktaran Bakan Ersoy, "2021 yılında da Bakanlığımızca verilen izinler çerçevesinde Türkiye kıyılarında 6 su altı kazısı, 4 su altı araştırması gerçekleştirilmiştir. Bu noktada şunun altını özellikle çizmek isterim. Su altı projelerimizin artan sayısına paralel olarak özellikle kıyı müze müdürlüklerimizde görev alan personelimize yönelik dalış eğitimleri vermeye başladık. Son üç yılda 3 eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiş olup 86 personelimizi daha su altında arkeolojik çalışma yürütebilecek seviyeye getirdik. Bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz ve Mavi Miras'ın izini sürecek uzman sayımızı daha da artıracağız. Diğer yandan, kültürel varlıklarımızı karada olduğu gibi su altında da daha görünür kılmak için yeni yönetim modelleri geliştirmekteyiz. Su altında da ören yerlerimizin olması bizim için bir öncelik konumuna gelmiştir. Burada en önemli konuyu koruma oluşturmaktadır. Bulunan batıklardan uygun olanlar üzerinde su altı kültür rotaları oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu çalışmalara bağlı olarak batıklardan bazılarının dalış turizmine açılması da söz konusu olacaktır" açıklamasında bulundu.

‘Su altı kültür rotaları oluşturmayı amaçlıyoruz'

Araştırmalar sonucunda bulunan batıklardan uygun olanların üzerinde su altı kültür rotaları oluşturmayı amaçladıklarını söyleyen Ersoy, "Kültürel varlıklarımızı karada olduğu gibi su altında da daha görünür kılmak için yeni yönetim modelleri geliştirmekteyiz. Su altında da ören yerlerimizin olması bizim için bir öncelik konumuna gelmiştir. Burada en önemli konuyu koruma oluşturmaktadır. Bulunan batıklardan uygun olanlar üzerinde su altı kültür rotaları oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu çalışmalara bağlı olarak batıklardan bazılarının dalış turizmine açılması da söz konusu olacaktır" diye konuştu.
Program devam ederken Sezai Karakoç'un ölüm haberini alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çıkışta taziye açıklamasında bulundu. Ersoy, üzüntüsünü şu sözlerde dile getirdi:
"Çok değerli fikir insanı, yazar, şair ve siyasetçi Sezai Karakoç'un vefat haberini az önce almış bulunuyorum. Kendisi sadece bir fikir adamı değildi. Aynı zamanda siyasetçiydi ve politikaya da adım atmıştı. Önemli bir değerimizi kaybettik. Başta ailesi olmak üzere bütün yakınlarına, sevenlerine ve halkımıza başsağlığı diliyorum."
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