https://tr.sputniknews.com/20211117/basak-cengizin-katili-can-goktug-bozun-akil-hastanesine-sevk-edilme-talebi-reddedildi-1050879788.html

Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz'un akıl hastanesine sevk edilme talebi reddedildi

Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz'un akıl hastanesine sevk edilme talebi reddedildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı, katil zanlısı Can Göktuğ Boz'un anne-babasının oğullarının akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle akıl hastanesine... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T10:02+0300

2021-11-17T10:02+0300

2021-11-17T10:02+0300

türkiye

cinayet

başak cengiz

can göktuğ boz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050816948_0:73:701:467_1920x0_80_0_0_4295cb3639137b53e57d8d882712981a.jpg

İstanbul Ataşehir'de samuray kılıcıyla katledilen genç mimar Başak Cengiz'in ölümüyle ilgili davada gelişme yaşandı.Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre, savcılık, Can Göktuğ Boz hakkında, soruşturmaya devam etme kararı aldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı, Boz'un kıl hastanesine sevk edilmesi yönündeki talebi reddetti. Savcının bu kararı almasındaki en önemli gerekçeler ise, katil zanlısının iki üniversite okumasını ve zanlının 'hiçbir hastalığım yok, sadece uyuşturucu bağımlısıyım' yönündeki açıklamaları oldu.Öte yandan Başak Cengiz'in annesi Beyhan, babası Avni ve ağabeyi Fatih Cengiz, ifade vermek için adliyeye davet edildi. İlk olarak ağabey ifade verdi. Fatih Cengiz, zanlıdan şikayetçi oldu.Anne, 'akıl sağlığı yerinde değil' demiştiCan Göktuğ Boz'Un 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'Silahla tehdit' suçlarından tutuklanmasının ardından avukat annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu savunmasında oğlunun 'akıl sağlığının yerinde olmadığını belirterek, "Kendisi 14 yaşından beri psikolojik tedavi görmektedir. Verilen ilaçları düzenli kullandıramadık. Son 2-3 senedir tedaviyi reddediyor ve benimle görüşmemektedir. Sıkıntılarının arttığını, akıl sağlığının yerinde olmadığını ben de gözlemledim. Bu nedenle gözlem altına alınıp tedavisinin yapılmasını talep ediyorum" demişti.Ancak Boz, özel bir üniversitede mühendislik ve Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji bölümü okuduğunu, yıllar önce uyuşturucu kullandığı için 17 gün yatılı olarak tedavi gördüğünü, yine aynı yıllarda unutkanlık için de ilaçla tedavi aldığını belirterek, "En son 2016'da tedavi için hastanelere gidiyordum. Son 5 yıldır tedavi için hastaneye gitmedim. Herhangi bir hastalığım bulunmamaktadır" diye konuşmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211116/basak-cengizi-olduren-can-goktug-bozun-evindeki-kilic-ve-bicaklarin-fotograflari-ortaya-cikti-1050853787.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cinayet, başak cengiz, can göktuğ boz