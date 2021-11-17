https://tr.sputniknews.com/20211117/benzine-zam-bekleniyor-1050886129.html

Benzine zam bekleniyor

Benzine zam bekleniyor

Dolar/TL kurunda yaşanan yükselişin ardından akaryakıt sektörü kaynakları benzinde Cuma gününden geçerli olmak üzere yeni bir zam beklentisi olduğunu söyledi. 17.11.2021, Sputnik Türkiye

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2021-11-17T13:04+0300

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ekonomi

benzin

dolar

döviz

zam

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Dolar/TL 'deki yükseliş akaryakıt fiyatlarında baskı yaratırken, sektör yeni zam bekliyor.Bloomberg HT'nin sektör kaynaklarından aldığı bilgiye göre doların yükselmesi ile oluşan fiyatlama neticesinde yarın gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde 48 ile 52 kuruş arası zam bekleniyor.Sektör kaynakları motorinde ve LPG'de ise fiyat artışının doların seyrine göre belli olacağını ifade etti.Kaynaklar yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantısı sonrasında dolar/TL kurunun 10 civarlarında ya da altında kapanış yapması durumunda motorinde zam beklentisinin erteleneceğini belirtti.

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2021

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benzin, dolar, döviz, zam